Städtische Tauben leiden unter Fehlernährung durch menschliche Essensreste. Experten warnen vor Gesundheitsrisiken und erklären die Bedeutung von Kropfmilch für Jungtiere.

Die alltägliche Geste, eine heruntergefallene Pommes oder ein Brotkrümel aufzuheben, um Tauben zu füttern, ist weit verbreitet und scheint den Tieren dabei zu helfen, ihre Futtersuche zu erleichtern. Diese Praxis ist jedoch irreführend, da menschliche Essensreste für die Vögel oft gesundheitsschädlich sind. Viele Stadtbewohner sind sich nicht im Klaren darüber, welche natürlichen Nahrungsmittel Tauben tatsächlich benötigen und was die Folgen der falschen Ernährung sind.

Gesundheitsrisiken durch falsche Ernährung

Städtische Tauben stoßen in ihren Lebensräumen häufig auf ein Mangel an natürlicher Nahrung, wodurch sie sich gezwungen sehen, Brot, Pommes oder andere Abfälle zu konsumieren. Diese ungeeignete Kost führt nach Angaben von Fachleuten zu ernsthaften Verdauungsproblemen bei den Vögeln. Ein sichtbares Anzeichen dafür ist der oft beobachtete flüssige Kot, der wissenschaftlich als Hinweis auf Fehlernährung gilt und teilweise auch als "Hungerkot" bezeichnet wird.

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Dieser flüssige Auswurf verschmutzt Gebäude und Fahrzeuge stärker als normaler Vogelkot und wird häufig mit Lackschäden an Fassaden und Automobilen in Verbindung gebracht. Das eigentliche Problem für das Stadtbild und die Gesundheit der Tiere ist dabei nicht die Taube selbst, sondern die unnatürliche und ungünstige Ernährung, die durch das menschliche Handeln verursacht wird.

Die Rolle der Kropfmilch bei der Jungenaufzucht

Ein entscheidender Unterschied zu vielen anderen Vogelarten ist die Fähigkeit von Tauben, Kropfmilch zu produzieren. Diese spezielle Substanz entsteht durch die Verdauung pflanzlicher Nahrung und ist reich an Fett und Eiweiß, was den jungen Küken schnelles Wachstum ermöglicht. Im Gegensatz zu anderen Arten müssen Tauben ihre Jungen nicht mit herkömmlichem Futter füttern, sondern mit dieser nährstoffreichen Milch.

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Diese biologische Anpassung erlaubt es Tauben, über einen sehr langen Zeitraum im Jahr hinweg Nachwuchs großzuziehen. Die Brutzeit erstreckt sich dabei oft von Februar bis November, was eine hohe Stoffwechselanforderung an die Elternvögel stellt. Eine ausgewogene, pflanzenbasierte Ernährung ist daher fundamental für die Produktion dieser lebensnotwendigen Substanz, die durch Brot oder Frittiertes nicht ersetzt werden kann.

Regulierung und rechtliche Rahmenbedingungen

Weil die Fütterung der Vögel oft ungeeignet ist, regeln viele Städte und Gemeinden die Fütterung von Stadttauben streng. In zahlreichen Kommunen gelten offizielle Fütterungsverbote, deren Einhaltung durch Kontrollen überwacht wird. Bei Verstößen gegen diese Vorschriften können die Verantwortlichen mit Bußgeldern belegt werden, um die Tiere und die öffentliche Hygiene zu schützen.

Gleichzeitig weisen Fachgutachten darauf hin, dass Stadttauben keine klassischen Wildtiere darstellen, sondern eher als verwilderte Haustiere einzustufen sind. Diese rechtliche und biologische Einordnung führt zu einer anhaltenden öffentlichen Debatte über den angemessenen Umgang mit den Tieren in urbanen Räumen, wobei der Fokus auf einem tierschutzgerechten und umweltverträglichen Miteinander liegt.