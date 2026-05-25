Gefahr durch chemischen Tank in Orange County reduziert – Evakuierung von 50.000 Menschen bleibt bestehen

Nach einem Druckabfall im Methylmethacrylat‑Tank von GKN Aerospace in Garden Grove gilt die Gefahr einer BLEVE als gebannt, doch die Evakuierungszonen bleiben bestehen und der Notstand ist ausgerufen worden.

Die Behörden in Südkalifornien stehen weiterhin vor einer schwierigen Situation, die rund 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Raum Garden Grove betrifft. In der vergangenen Woche wurde ein Tank auf dem Firmengelände des Unternehmens GKN Aerospace entdeckt, der eine große Menge einer hochgiftigen und leicht entflammbaren Substanz – Methylmethacrylat – enthielt.

Nachdem am Donnerstag ein dichter Dampf aus dem Behälter austrat, bestand die Befürchtung einer sogenannten BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), also einer explosionsartigen Ausdehnung siedender Flüssigkeit. Die Anwohner wurden sofort evakuiert und mussten das Wochenende in Hotels, Notunterkünften oder sogar in ihren Fahrzeugen verbringen, weil die Gefahr einer chemischen Explosion zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Feuerwehr von Orange County hat in den darauffolgenden Tagen unermüdlich am Einsatzort gearbeitet.

Zunächst versuchte man, den Tank von außen mit Wasser zu kühlen, jedoch stieg die Temperatur der Chemikalie weiter an. Ein Riss im Behälter ließ schließlich Druck entweichen, woraufhin die Temperatur von etwa 38 °C auf rund 34 °C fiel. Die Feuerwehr gibt an, dass die kritische „Wohlfühltemperatur“ für Methylmethacrylat bei etwa 10 °C liege. Durch das Ablassen von Druck und die daraus resultierende Temperaturabsenkung konnte die unmittelbare Gefahr einer BLEVE nach Aussagen des Einsatzleiters Craig Covey als beseitigt erklärt werden.

Dennoch bleibt der Bereich um den Tank weiterhin abgesperrt, und die Evakuierungszonen gelten nach wie vor, bis weitere Sicherheitsprüfungen abgeschlossen sind. Gouverneur Gavin Newsom hat für den betroffenen Bezirk den Notstand ausgerufen, wodurch zusätzliche finanzielle Mittel aus dem Bund bereitgestellt werden können. Das Unternehmen GKN Aerospace hat sich öffentlich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und zugesagt, eng mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um die Gefahr endgültig zu bannen.

Experten der US-Umweltschutzbehörde EPA warnen, dass bei Kontakt mit Methylmethacrylat ernsthafte Atemwegs- und Hautreizungen auftreten können, während ein Leck in der Umwelt zu noch größeren Problemen führen könnte. In einer Pressekonferenz um 18 Uhr im Incident Command Post in Los Alamitos wurden weitere Details zum Verlauf des Einsatzes erläutert und die Bevölkerung aufgefordert, die Evakuierungszonen nicht zu betreten, bis die offizielle Freigabe erteilt wird.

Die Situation bleibt angespannt, doch die jüngsten Entwicklungen geben Anlass zur vorsichtigen Zuversicht, dass die unmittelbare Gefahr jetzt tatsächlich gebannt ist





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