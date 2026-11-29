Klimatologe Dr. Karsten Brandt warnt vor gefährlichem Eisregen und spiegelglatten Straßen am Sonntagabend. Lesen Sie die genauen Warnzeiten und Sicherheitstipps für den 1. Advent.

Deutsche Autofahrer und Fußgänger sollten sich am kommenden Sonntag, dem 1. Advent, in höchsten Grad in Acht nehmen, da Wetterexperten vor einer gefährlichen Kombination aus milden Luftmassen und eisig kalten Böden warnen. Die Meteorologen von BILD haben klargestellt, dass nach einer Phase winterlicher Kälte eine schwache Regenfront aus Nordwesten die Region erreicht, wodurch die Gefahr von gefrierendem Niederschlag und Blitzeis in vielen Landesteilen extrem steigt.

Gefährliche Wetterlage und Prognosen

Klimatologe Dr. Karsten Brandt erläutert der Bild-Zeitung, dass die Temperaturen in den vergangenen Jahren im Dezember oft deutlich über zehn Grad lagen, was eine echte Winterstimmung verhinderte. Diesmal jedoch sei eine genuine winterliche Idylle mit Minusgraden zu erwarten, bei der selbst das Schlittschuhlaufen im Freien wieder möglich sei. Diese Idylle birgt jedoch eine tückische Gefahr, da der Boden nach mehreren frostfreien Nächten stark ausgekühlt ist und der auftreffende Regen sofort gefriert, sobald er den Boden oder Fahrzeuge berührt.

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Dr. Karsten Brandt weist explizit darauf hin, dass in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen die Situation am Sonntag gegen 14 bis 15 Uhr kritisch werden kann. Zu diesem Zeitpunkt wird von Nordwesten her eine Wetterfront erwartet, die eisigen Niederschlag in die Regionen bringt, nachdem sich die vorherige Frostperiode ausgekühlt hat. Auch der Meteorologe Jung bestätigt gegenüber BILD die Gefahr von gefrierendem Regen und Blitzeis, insbesondere am späten Nachmittag und Abend in den Gebieten von Nordwesten bis zur Mitte des Landes.

Expertenansichten und regionale Unterschiede

Der bekannte Wetterkanal Kachelmannwetter unterstreicht das Risiko auf seiner YouTube-Plattform durch die Beschreibung eines klassischen Westwettertyps. Dort strömt in höheren Luftschichten milde Luft heran, während die Temperaturen am Boden weiterhin eisig kalt bleiben. Dieses thermische Profil ist ideal für die Entstehung von Überwinterungsnässe, bei der Niederschlag als Regen fällt, aber auf allen Oberflächen sofort zu Eis gefriert.

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Dr. Karsten Brandt gibt detaillierte Zeitpläne für den Beginn der Niederschläge: In Niedersachsen wird gegen 14 bis 15 Uhr mit schneereichen Bedingungen gerechnet, während sich in Hessen und Rheinland-Pfalz die Situation erst gegen 17 bis 18 Uhr zuspitzt. Schleswig-Holstein wird vom Norden her erst gegen 20 Uhr von Schnee betroffen sein, whereas der Osten Deutschlands die Niederschläge laut Jung am Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag erleben wird.

Die besten Chancen auf eine echte weiße Winterlandschaft liegen aktuell im Alpenrand des Südostens Bayerns sowie in einigen Mittelgebirgslagen. Hier reichen die Temperaturen konsequent unter den Gefrierpunkt, sodass der Niederschlag als Schnee fällt und sich auf dem Boden anhäuft, anstatt zu gefrieren. In den tiefer gelegenen Gebieten des Nordens und Westens bleibt die Situation hingegen durch das Wechselspiel von warmer Luft in der Höhe und kaltem Boden geprägt.

Ratgeber für Verkehrssicherheit und Zukunft

Für Autofahrer hat Dr. Karsten Brandt klare Sicherheitsempfehlungen: Bei Gefahr von Blitzeis sollten Fahrzeuge stehen bleiben oder gewartet werden, bis der Winterdienst die Straßen gesäubert hat. Personen, die am Sonntag noch zwingende Wege haben, werdendringen dazu geraten, diese Aktivitäten auf den Vormittag zu verlegen, solange die Straßen noch trocken und frostfrei sind. Dr. Karsten Brandt betont, dass Vorsicht auch für Fußgänger oberste Priorität hat.

Auch der Experte Jung mahnt zur äußersten Vorsicht, besonders für alle, die sich abends in den betroffenen Regionen bewegen müssen. Die Gefahrenlage am Sonntagabend kann noch nicht als beendet gelten, da auch am Montagmorgen erneut spiegelglatte Straßen durch überfrierende Nässe oder frischen Schnee befürchtet werden. Besonders in Baden-Württemberg und Bayern könnte die Lage in der Nacht zum Montag weiterhin angespannt bleiben.

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Blickt man auf die Entwicklung in der darauffolgenden Woche, zeigen sich die Experten uneinig. Dr. Karsten Brandt prognostiziert für Montag und Dienstag in Nordrhein-Westfalen und Hessen tagsüber wieder etwas mildere Temperaturen zwischen drei und fünf Grad Celsius. Am Donnerstag könnten die Werte erneut auf null bis drei Grad sinken, was weitere Frostperioden wahrscheinlich macht.

Für den kommenden Mittwoch sagt Dr. Karsten Brandt Niederschläge voraus, wobei in den Mittelgebirgen mit Schneefall zu rechnen ist. Ab Montag wird das Wetterbild eher nasskalt mit Temperaturen von zwei bis sechs Grad, an den Küsten etwas mehr, mit vorwiegend nächtlichem Frost geprägt. Bis zum 2. Advent wird es laut der Prognose eher grau, feucht und unangenehm kühl bleiben, als dass sich dauerhaft eiskalte Temperaturen einstellen werden.