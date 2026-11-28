Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlichem Glatteis und extremen Minustemperaturen am 1. Advent. Autofahrer und Fußgänger sollten am Wochenende vorsichtig sein.

Der Winter zeigt sich dieses Wochenende in zwei extrem verschiedenen Gesichtern. Während der Start in den Samstag vielerorts noch trocken und freundlich erscheint, ziehen zum 1. Advent Schnee, Schneeregen und Eisregen auf. Diese rapiden Wetterwechsel stellen vor allem den Straßenverkehr und Fußgänger vor erhebliche Risiken, da die Straßenbedingungen sich schnell verschlechtern können.

Extreme Temperaturunterschiede und DWD Warnungen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Warnungen aktualisiert, da die meteorologischen Bedingungen im Nordwesten kritisch sind. Dort steigen die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt an, wodurch eine Gefahr für Glatteis besteht. In anderen Regionen werden Werte zwischen minus 1 Grad und plus 4 Grad erreicht. Diese Bandbreite ist entscheidend, da sie genau den Bereich darstellt, in dem Nässe gefrieren und zu einer rutschigen Oberfläche erstarrt, sobald sie auf asphaltierte oder gepflasterte Flächen trifft.

Also read Wintereinbruch in Bayern: A93 gesperrt, schwere Unfälle und Chaos an der Grenze

In den folgenden Nächten wird es noch einmal richtig frostig. Bei teils klarem Himmel sinken die Temperaturen auf bis zu minus 9 Grad ab. Diese extremen Kältegrade verstärken die Glättegefahr zusätzlich, da gefrorene Niederschläge härter und weniger haftend werden. Im Nordwesten ziehen später dichte Wolken auf, und gegen Morgen setzt erster Schnee oder Regen ein, was die Sichtverhältnisse weiter verschlechtert.

Gefahrenbereich hält bis in die Nacht zum Montag an

Die meteorologische Gefahrenlage für Autofahrer und Fußgänger hält teilweise bis in die Nacht zum Montag an. Ein Sprecher des DWD namens Jung warnt ausdrücklich davor, die Straßenverhältnisse zu unterschätzen. Er betont, dass Autofahrer und Fußgänger in den betroffenen Gebieten sehr vorsichtig sein müssen. Die Kombination aus Nässe, Eisregen und der niedrigen Temperatur schafft eine Situation, in der Bremswege stark verlängert werden und die Sturzgefahr für Passanten massiv ansteigt.

Advertisement

Advertisement

Auch andere Wetterdienste wie der bekannte YouTube-Kanal "Kachelmannwetter" bestätigen diese Entwicklung. Dort wird regional ab Sonntag bis in den Montag hinein vor Glatteisregen gewarnt. Diese Übereinstimmung verschiedener Quellen unterstreicht die Relevanz der Warnung und zeigt, dass das Problem nicht auf lokale Ausreißer beschränkt ist, sondern ein weitreichendes Phänomen darstellt. Fahrer sollten daher ihre Routen entsprechend anpassen und extreme Manöver vermeiden.

Regionale Wetterunterschiede und böhmischer Wind

Bei den Temperaturen zeigt sich am Sonntag ein deutliches Zwillingsmuster im Land. Während es im Westen mit 2 bis 6 Grad zumindest etwas milder wird, hält sich im Südosten die Kälte. Im Osten und Süden bleibt es länger trocken und teils freundlich. Dort weht jedoch ein kalter, böiger böhmischer Wind im Erzgebirge. Dieser Windfaktor erhöht die gefühlte Kälte noch weiter und kann die Wetterfühligkeit bei den Menschen verstärken, auch wenn die Lufttemperatur selbst nur leicht unter null liegt.

Zu Beginn der neuen Woche wird es vorübergehend milder. Doch der Ausblick auf schönes Wetter trügt. Jung macht wenig Hoffnung auf Frühlingsgefühle. Stattdessen droht zum Wochenstart nasskaltes, graues Schmuddelwetter. Diese Entwicklung zeigt, dass der Winter seinen Platz verteidigt hat und die hohen Temperaturen nur eine kurze Phase der Entspannung bilden, bevor die Winterwetterlage endgültig einsetzt.