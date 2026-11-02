Gefahr durch Schmerzmittel: Läufer riskieren Tod bei Marathon

Studien zeigen, dass viele Freizeitsportler vor Marathons vorbeugend Schmerzmittel nehmen. Dies unterdrückt Warnsignale des Körpers und kann zu tödlichen Überlastungsreaktionen führen.

Viele Freizeitsport ler stehen kurz vor der Ziellinie eines Marathon- oder Halbmarathons. Die Leistung von Laien, die den Lauf als Hobby betreiben, ist beeindruckend. Dennoch geht der Wettkampf oft an die körperlichen Grenzen. Es kommt vor, dass Läufer sterbend über die Ziellinie stolpern. Diese dramatischen Fälle sind bei mehreren Läufen bereits passiert.

Präventiver Drogenkonsum unter Läufern

Viele Teilnehmer bereiten sich auf diesen Extremzustand vor. Sie nehmen vorbeugend Schmerzmittel ein. Eine ältere Untersuchung mit fast 4000 Halb- und Marathonläufern zeigte dies. Fast die Hälfte der Befragten nahm vor dem Start Medikamente ein. Der Ort der Untersuchung war Bonn. Die allermeisten Nutzer hatten zum Startzeitpunkt keine akuten Schmerzen.

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Die Motive der Sportler sind verständlich. Viele wollen das einmalige Erlebnis nicht durch Schmerzen verderben. Sie möchten ihre Laufzeit nicht ruinieren lassen. Diese Praxis ist kein Einzelfall in Bonn. Viele Studien über Schmerzmittel im Laiensport gibt es zwar nicht. Es gibt aber Schätzungen zur Dunkelziffer. Diese dürfte riesig sein.

Fatale Risiken der Selbstmedikation

Besonders fatal ist die Wirkung der Medikamente. Sportler bemerken Infektionen durch die Schmerzmittel möglicherweise einfach nicht. Sie laufen trotzdem weiter. Maximale Leistung statt Schonung ist dann das Ziel. Es sind genau diese Läufer, die sterbend über die Ziellinie stolpern. Dies ist mehrfach bei Marathonläufen passiert. Der Einsatz von Substanzen ist lebensgefährlich.

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Akute Schmerzen sind keine Krankheit. Sie sind ein Warnsignal des gesunden Körpers. Es ist überlebenswichtig zu bemerken, wenn etwas nicht stimmt. Viren können den Körper überschwemmen. Sehnen können sich entzünden. Muskelfasern können reißen. Diese Signale zu unterdrücken, ist tödlich.

Profis versus Laien im Vergleich

Trotzdem machen zahlreiche Profisportler genau dieses. Sie unterdrücken Schmerzen vorbeugend. Die Profis haben zumindest Ärzte. Diese überwachen ihre Gesundheit. Schmerzmittel sind für Profisportler riskant. Für Laien können sie richtig gefährlich werden. Die Gefahr ist bei Amateuren höher.

Warnsignale des Körpers ignorieren

Freizeitsportler ignorieren ihre Grenzen. Der Lauf selbst geht oft an die Grenze. Die Vorbereitung ist oft gesund. Der Wettkampf selbst ist riskant. Sportler sollten Warnsignale beachten. Die Ziellinie ist nicht alles. Gesundheit geht vor. Vermeiden Sie vorbeugende Einnahme. Suchen Sie ärztliche Hilfe bei Schmerzen.