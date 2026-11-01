Gefährliche Fremdkörper in Halloween-Süßigkeiten: Polizei ermittelt in mehreren Bundesländern

In Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wurden in Halloween-Süßigkeiten gefährliche Gegenstände wie Tackerklammern und Nadeln gefunden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Bei der Halloween-Runde in Deutschland wurden mehrere Fälle bekannt, in denen Kinder gefährliche Gegenstände in ihren Süßigkeiten vorfanden. In Thüringen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ermittelt die Polizei aktuell wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Vorfälle ereigneten sich am vergangenen Sonntag und haben Eltern in verschiedenen Regionen des Landes alarmiert.

Schockierende Funde in Thüringen

Angelhaken in Herbsleben entdeckt

Nadeln in Baden-Württemberg

In einer Familie mit dem Nachnamen A. aus Thüringen wurde der Schock besonders groß, als die beiden Töchter ihre Beute auspackten. In einem Kaugummi steckte eine Metall-Tackerklammer. Der Vater reagierte sofort und warnte das gesamte Dorf über eine WhatsApp-Gruppe. Er betonte, dass diese Tat die Kinder lebensgefährlich verletzen könnte. Die Polizei nahm das präparierte Bonbon als Beweisstück entgegen.Ebenfalls in Thüringen, genauer gesagt in Herbsleben, fand eine Familie um die Mutter Melanie B. und ihre zehn Jahre alte Tochter etwas noch Größeres. In einem Kaubonbon steckte ein spitzer Angelhaken. Die Familie ist entsetzt, da sie selbst jedes Jahr großen Wert auf eine schöne Halloween-Dekoration legt. Melanie B. postete eine Warnung in sozialen Medien und rief die Polizei. Zum Glück blieb die Tochter unverletzt.

In Filderstadt im Baden-Württemberg wurden zwei Familien fündig. Die Kinder hatten Milch-Haselnuss-Schnitten mitgebracht, in denen Nadeln steckten. Nach Angaben der Polizei waren diese Nadeln von außen nicht sichtbar. Ein anderer Junge fand in einem Kaubonbon zwei winzige Magnete mit einem Durchmesser von rund zwei Millimetern. Auch in Misburg-Nord bei Hannover wurden Nähnadeln in Süßwaren gefunden. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. In Rielasingen-Worblingen im Landkreis Konstanz fanden Kinder in Waffelschnitten metallische Fremdkörper.