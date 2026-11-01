Gefährliche Fremdkörper in Süßigkeiten: Polizei ermittelt in Rheinland-Pfalz

Polizei ermittelt in Rheinland-Pfalz nach Fund von Magneten und Nadeln in Süßigkeiten. Eltern aufgefordert, Geschenke sorgfältig zu kontrollieren.

In Appenheim im Rheinland-Pfalz hat ein Neunjähriger bei der Überprüfung seiner Halloween- Süßigkeiten verdächtige Gegenstände entdeckt. Laut Angaben der Polizei in Ingelheim handelte es sich um zwei Magnete mit einem Durchmesser von jeweils rund zwei Millimetern. Die Magnete befanden sich in einem Kaubonbon. Der Junge kontrollierte die Süßigkeiten, nachdem ihm zuvor etwas verdächtig vorgekommen war.

Keiner der Beteiligten erlitt bei diesem Vorfall körperliche Verletzungen. Die Behördennahmen dennoch sofort Ermittlungen auf, um den Hergang zu klären. Es besteht der Verdacht, dass die Süßwaren absichtlich präpariert wurden, um gezielt Verletzungen herbeizuführen. Die Polizei spricht von dem Tatbestand der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

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Ähnliche Vorfälle in Wintzingerode

Parallel zu dem Fall in Rheinland-Pfalz gab es auch im Eichsfeld Berichte über gefährliche Funde. Im Ortsteil Wintzingerode waren bei den Kindern Metallnadeln beim Auspacken der Süßigkeiten aufgefallen. Dies deutet auf ein mögliches Muster hin, das die Ermittler nun untersuchen. Die genauen Umstände, wie und von wem die Süßigkeiten an den Haustüren verteilt wurden, sind bisher unklar.

Die Polizei hat Eltern dazu aufgerufen, die gesammelten Halloween-Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren. Dieser Rat gilt als dringlich, da die Gefahr für Kinder durch verschluckte oder in den Körper eingeführte Fremdkörper hoch ist. Besonders kleine Magnete oder spitze Gegenstände können bei Verschlucken ernste gesundheitliche Schäden verursachen.

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Vergleichbare Vorfälle in der Vergangenheit

Ähnliche Vorfälle mit gefährlichen Gegenständen in Süßigkeiten sind kein einmaliges Phänomen und haben in den vergangenen Jahren bereits für Besorgnis gesorgt. So wurde beispielsweise im Jahr 2025 in Kiel ein Fall bekannt, bei dem eine Mutter Rasierklingen unter den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder entdeckte. Dieser Vorfall führte ebenfalls zu einer breiten Warnung unter der Bevölkerung.

Die Wiederholung solcher Vorfälle in verschiedenen Regionen, von Kiel im Norden bis Appenheim im Südwesten, zeigt, dass die Sicherheitskontrollen durch Eltern unverzichtbar sind. Die Behörden betonen, dass jeder Fund ernst genommen wird und strafrechtlich verfolgt wird, wenn eine vorsätzliche Schädigung nachgewiesen werden kann. Die Ermittlungen in Rheinland-Pfalz laufen weiterhin auf Hochtouren.

Warnung vor vorsätzlichen Verletzungen

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass es sich um gezielte Handlungen handelt. Der Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung steht im Raum, da Magnete und Nadeln in Lebensmitteln oder Süßigkeiten eine erhebliche Gefahr darstellen. Die Polizei Appenheim und weitere Behörden kooperieren bei der Analyse der Fälle, um den Tathergang besser nachvollziehen zu können.

Eltern werden weiterhin angehalten, die gesammelten Leckereien genau zu inspizieren. Nur so lässt sich das Risiko minimieren, dass Kinder durch vorsätzlich präparierte Süßigkeiten zu Schaden kommen. Die Öffentlichkeit ist dazu aufgerufen, bei ähnlichen Funden sofort die Polizei zu verständigen, um die Fahndung zu unterstützen.