Gefährliche Halloween-Süßigkeiten: Polizei ermittelt in Deutschland und Österreich

In mehreren deutschen Bundesländern und in Österreich wurden in Halloween-Süßigkeiten Nägel und Nadeln gefunden. Die Polizei warnt Eltern und ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

In den eingesammelten Halloween - Süßigkeiten haben Kinder an mehreren Orten in Deutschland und Österreich gefährliche Fremdkörper wie Nägel, Nadeln oder andere Metallobjekte gefunden. Entsprechende Vorfälle meldete die Polizei unter anderem in den Bundesländern Brandenburg, Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

Polizeiliche Ermittlungen zu den Vorfällen

Die Bundespolizei und die jeweiligen Landeskriminämlereien nehmen die Fälle ernst und leiten umfassende Ermittlungen ein. In mehreren Städten wurden Hinweise darauf gefunden, dass die Süßigkeiten absichtlich mit den scharfen Gegenständen präpariert wurden. Die Behörden gehen von gezielten Handlungen aus und suchen nach den Verantwortlichen, die die Gesundheit der Kinder gefährdet haben. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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Ein Polizeibeamter in Nordrhein-Westfalen hielt kürzlich ein mit einer Nadel präpariertes Kaubonbon in der Hand, um die Öffentlichkeit auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Die Polizei warnt Eltern dringend, die Halloween-Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren. Insbesondere bei einzeln verpackten oder schwer durchschaubaren Leckereien besteht ein erhöhtes Risiko, dass diese manipuliert worden sein könnten. Die Behörde bittet die Bevölkerung um besondere Wachsamkeit und Unterstützung bei der Fahndung.

Einzelfälle und Verletzungen in verschiedenen Regionen

Ein konkretes Beispiel für die Gefährlichkeit solcher Taten ereignete sich in Bremervörde zwischen Bremerhaven und Hamburg. Eine junge Frau erlitt eine Verletzung an der Zunge, als sie einen Schokoriegel naschen wollte. Es handelte sich dabei um eine Halloween-Süßigkeit, die von einem Unbekannten verteilt wurde. Zur Schwere der Verletzung konnte die Polizei zunächst keine genauen Angaben machen, aber der Vorfall verdeutlicht das konkrete Schadenspotenzial.

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In Gräfelfing im Landkreis München fand ein ähnlicher Vorfall statt. Ein neunjähriger Junge hatte die Süßigkeit sofort wieder ausgespuckt und blieb unverletzt. Der Junge war mit einer 15-Jährigen und einer Begleitperson von Gräfelfing Richtung Planegg unterwegs gewesen, um Süßigkeiten zu sammeln. Die Polizei teilte mit, dass keine schwere Verletzung vorlag, da das Kind die Ware schnell entsorgt hatte.

Auch ein Kind aus Neustadt-Glewe im Kreis Ludwigslust-Parchim zog sich leichte Verletzungen im Mundbereich durch eine versteckte Nadel zu. In Bad Segeberg entdeckten Eltern Nägel in Kaubonbons, wobei zunächst ein Objekt in einer Süßigkeit auffiel und später weitere entdeckt wurden. In Filderstadt im Landkreis Esslingen fanden zwei Familien am Halloween-Abend mehrere Nadeln in zwei Milch-Haselnuss-Schnitten, die von außen nicht zu sehen waren.

Weitere Vorfälle in Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein

Im Nürnberger Westen sowie in Neuburg fanden Kinder beim Auspacken von Schokieriegeln Nadeln. Noch bevor die Kinder die Süßigkeiten essen konnten, bemerkten ihre Eltern die gefährlichen Gegenstände und alarmierten die Polizei. Verletzt wurde nach den Angaben niemand. Ähnliche Fälle wurden in Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis gemeldet, wo eine Nadel in einem Kaubonbon gefunden wurde.

Das Polizeipräsidium Konstanz berichtete aus Rielasingen-Worblingen im Landkreis Konstanz, dass einzeln verpackte Waffelschnitten metallische Fremdkörper enthielten. Um welche Gegenstände es sich genau handelte, blieb zunächst offen. In Essen fanden zwei Familien Nadeln in Schokieriegeln und einer Tüte mit Weingummi, die ihre Kinder am Halloween-Abend eingesammelt hatten. Die Familien lebten in unterschiedlichen Stadtteilen.

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Ein Polizeisprecher in Essen erklärte, dass fast sicher ausgeschlossen werden kann, dass hinter beiden Fällen ein und derselbe Täter steckt. Die Kinder waren in völlig unterschiedlichen Stadtteilen unterwegs. Deshalb habe sich die Polizei entschieden, Familien in der ganzen Stadt zu besonderer Vorsicht aufzurufen. Die Ermittlungen in Essen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Warnung aus Schleswig-Holstein und Oberösterreich

Auch in Schleswig-Holstein wurden Warnungen ausgesprochen. Auf Fehmarn fand ein Mädchen in einem durchbrochenen Schokieriegel eine Nadel. Die elfjährige Schülerin war nach Angaben der Polizei Lübeck mit einer gleichaltrigen Begleiterin unterwegs. Die Kinder berichteten zudem von nachschmeckenden Weingummi, die sie wieder ausgespuckt hätten. Die Zusammenhänge waren hier jedoch zunächst unklar.

Aus dem Bundesland Oberösterreich in Österreich meldete die Polizei ebenfalls Vorfälle. Die Kinder hatten am Samstag verschiedene Schokieriegel und Kaubonbons in einem Stadtteil eingesammelt. Die in den Süßwaren gefundenen Nägel waren etwa einen Zentimeter lang. Die Behörde betont, dass solche Handlungen nicht nur fahrlässig, sondern mit der Absicht begangen wurden, Kindern Schaden zuzufügen. Eltern werden angewiesen, die gesammelten Beute vor dem Konsum genau zu prüfen und verdächtige Ware sofort zu entsorgen und der Polizei zu melden.