Gefährliche Süßigkeitenfunde: Polizei ermittelt in über 50 Fällen nach Halloween

Polizei untersucht Häufung von Nadeln und Nägeln in Halloween-Süßigkeiten. Stand 3. November liegen bereits über 50 Ermittlungsfälle in 12 Bundesländern vor.

Die Polizei hat nach dem Ende der Halloween -Feierlichkeiten eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Vorfällen registriert, bei denen Kinder gefährdete Süßigkeiten gefunden haben. Bis zum 3. November ermittelt die Polizei bereits in mehr als 50 Fällen in 12 Bundesländer n. Ein Polizei beamter in Bad Salzuflen hielt kürzlich ein mit einer Nadel präpariertes Kaubonbon in der Hand, nachdem ein Vater dieses Bonbon bei der Halloween -Ausbeute seiner Tochter entdeckt hatte. Diese Funde werfen ernsthafte Fragen nach den Hintergründen dieser Attacken auf unsere Kinder auf.

Mechanismus der Süßigkeitsvergiftungen

Präpariert wurden unterschiedliche Produkte, darunter Schokoriegel, Kaubonbons, Weingummi und Waffelschnitten. Darin versteckt befanden sich oft spitze Gegenstände wie mindestens 5 Zentimeter lange Stecknadeln, Nägel oder Schrauben. In einem konkreten Fall verletzte sich eine Neunjährige an der Zunge durch einen solchen Gegenstand. In Neustadt-Glewe im Landkreis Mecklenburg-Vorpommern erlitt ein Kind durch eine Nadel leichte Verletzungen im Mundbereich. In mehreren anderen Fällen bissen Kinder zwar auf Nadeln oder Nägel, blieben wie durch ein Wunder aber unverletzt.

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Komplizierter Hintergrund der Taten

Ein besonders auffälliger Vorfall ereignete sich in Garbsen bei Hannover. Eine Frau meldete eine Nähnadel in einem Schokoriegel, den sie laut eigener Aussage zuvor im Supermarkt gekauft hatte. Die Hintergründe werden intensiv untersucht. Eine Elfjährige entdeckte beim Durchbrechen eines Schokiriegels eine rund drei Zentimeter lange Nähnadel. Zusätzlich spuckten zwei Mädchen auffällig nach Seife schmeckende Weingummis aus und berichteten später über Beschwerden. Zunächst wurde ein 3,5 Zentimeter langer Nagel in einem länglichen Kaubonbon gefunden; anschließend wurden weitere präparierte Bonbons in diesem Zusammenhang entdeckt.

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Ermittlungen und polizeiliche Kooperation

Im Landkreis Eichsfeld, genauer Ort nicht eindeutig benannt, wurden ebenfalls Schrauben und andere spitze Gegenstände in Kaubonbons und Schokoriegeln gefunden. Die Frage, was genau hinter der Häufung steht, bleibt zunächst offen. Die Polizei in Essen teilte auf BILD-Anfrage mit, das LKA sei über die Vorfälle informiert. Sprecher Matthias Werk betonte: Selbstverständlich tauschen wir uns stetig mit anderen Polizeibehörden aus. Wie die Abendzeitung München berichtet, prüft das niederbayerische Polizeipräsidium in Straubing den Verdacht, ob eine TikTok-Challenge oder Ähnliches dahintersteckt.

Auswirkungen und nächste Schritte

Diese Ereignisse sorgen für große Besorgnis unter Eltern und Behörden. Es ist unklar, ob die Fälle zusammenhängen oder möglicherweise derselbe Täter oder eine Gruppe von Tätern hinter den Vorfällen steckt. Die Polizei warnt Eltern eindringlich, die Halloween-Ausbeute ihrer Kinder sorgfältig zu kontrollieren, bevor diese die Süßigkeiten verzehren. Besonders bei verpackten Produkten ohne sichtbare Beschädigungen sollte Vorsicht geboten sein. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren, um die Verantwortlichen zu finden und weitere Vorfälle zu verhindern.