Wildspezialitäten aus Welle ruft Wildsalami zurück. Shigatoxin-bildende E. coli Bakterien in Produkten seit 16. September 2026 bergen ernste Gesundheitsrisiken für Verbraucher.

Der Hersteller Wildspezialitäten aus Welle hat eine dringende Warnung für Verbraucher herausgegeben und ruft betroffene Chargen seiner Wildsalami zurück. Grund für diese Maßnahme sind gefährliche Escherichia-coli-Bakterien, die in den Produkten nachgewiesen wurden. Diese spezifischen Keime besitzen die Fähigkeit, das hochtoxische Shigatoxin zu bilden, was zu schweren gesundheitlichen Schäden beim Verzehr führen kann.

Hochtoxische Keime verursachten Rückrufaktion

Bei den untersuchten Proben handelte es sich um solche, die Shigatoxin-bildende Escherichia-coli-Bakterien enthalten. Das Vorhandensein dieses Zellgiftes stellt laut einer offiziellen Mitteilung unter www.lebensmittelwarnung.de ein ernsthaftes Risiko für die öffentliche Gesundheit dar. Die Behörde und der Hersteller raten dringend dazu, die Ware nicht mehr zu konsumieren. Stattdessen wird empfohlen, die betroffenen Produkte vorsorglich zu entsorgen oder zur ursprünglichen Verkaufsstelle zurückzubringen, um eine Rückerstattung des Kaufpreises zu erhalten.

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Verdorbene Ware ab 16. September 2026 betroffen

Die Warnung betrifft alle Wildsalami-Produkte, die seit dem 17. September 2026 in den Handel gelangt sind. Maßgeblich ist hierbei das Datum auf der Verpackung, welches ab dem 16. September 2026 liegen kann. Die einzelnen Wurstwaren wiegen durchschnittlich zwischen 380 und 410 Gramm und sind in einer transparenten Folienverpackung erhältlich. Auf der Verpackung ist deutlich die Aufschrift "Wildsalami" sowie der Name des Herstellers "Wildspezialitaeten aus Welle e.K." mit Sitz in Niedersachsen zu erkennen.

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Schwere Erkrankungen durch hämolytisch-urämisches Syndrom

Wildspezialitäten aus Welle macht in seiner Warnung explizit auf die medizinischen Gefahren des Shigatoxins aufmerksam. Das Toxin kann schwere Erkrankungen auslösen, zu denen unter anderem blutiger Durchfall zählt. Noch gravierender ist die Gefahr des hämolytisch-urämischen Syndroms, kurz HUS genannt. Dieses Syndrom kann, insbesondere bei vulnerablen Gruppen, zu einem akuten Nierenversagen führen. In besonders schweren Fällen können die Infektionen lebensbedrohliche Komplikationen hervorrufen, die einen schnellen medizinischen Eingriff erfordern.

Sofortige Entsorgung oder Rückgabe an Händler empfohlen

Verbraucher, die entsprechende Produkte im Kühlschrank oder in der Vorratskammer haben, sollten diese umgehend überprüfen. Da die Symptome einer Infektion mit Shigatoxin-bildenden Keimen oft verzögert auftreten können, ist Vorsicht geboten. Die Empfehlung der Lebensmittelüberwachung und des Herstellers ist eindeutig: Das Produkt darf nicht gegessen werden. Wer die Ware noch besitzt, sollte diese zurückgeben, um finanziellen Schaden abzuwenden und zur Sicherheit der Allgemeinheit beizutragen.