Ein zur Zeit von zehn Jahren wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung verurteilter Patient der forensischen Psychiatrie ist aus dem Landgericht Bremen ausgebrochen. Die Umstände des Ausbruchs sind noch unklar, eine Vermutung deutet auf einen Schlüssel hin. Der als gefährlich geltende Mann hatte zuvor im Rahmen eines Rachefeldzugs nach einem Sorgerechtsstreit sieben Brände gelegt und einen Mann lebensgefährlich verletzt. Gegen ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor.

. Es noch nicht geklärt, wie ihm das gelingen konnte. Nach einem Bericht von Radio Bremen ist eine Vermutung, dass er sich möglicherweise einen Schlüssel beschaffte.

Kaan H. hatte keinen Freigang. Nach seiner Flucht fehlte von ihm lange jede Spur. Der Mann gilt als gefährlich. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor.

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Das Landgericht Bremen hatte Kaan H. im Dezember 2019 unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Bis zu seinem Ausbruch saß er auf Anordnung des Gerichts in der forensischen Psychiatrie. Er soll unter einer schwerwiegenden paranoiden Persönlichkeitsstörung leiden. Nach einem Sorgerechtsstreit hatte der Vater einer Tochter einen Rachefeldzug gegen die Beteiligten in der Justiz geführt.