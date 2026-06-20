Zwei Frauen sterben bei schweren Unfällen auf der A5, ein Mann wird schwer verletzt. Die Autobahn ist vollständig gesperrt.

Gefährlicher Spurwechsel auf der A5: Zwei Frauen sterben bei schweren Unfälle n, ein Mann wird schwer verletzt. Die Autobahn ist vollständig gesperrt. Kurz nach 11.30 Uhr war ein Autofahrer auf der A5 in Höhe der Raststätte Renchtal vom mittleren auf den linken Fahrstreifen gewechselt und dabei seitlich in einen anderen Wagen gekracht.

Bei hoher Geschwindigkeit verloren beide Fahrer die Kontrolle, ihre Autos blieben mitten auf der Fahrbahn stehen. Ein Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Unfall führte zu einer Kettenreaktion: Auf Höhe der Anschlussstelle Appenweier kam es zu einem weiteren schweren Crash - dieses Mal mit fünf Wagen. Während die Insassen in vier Fahrzeugen unverletzt blieben, kam für zwei Frauen in einem Smart jede Hilfe zu spät.

Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Nordfahrbahn der A5 ist im Bereich der Anschlussstelle Appenweier vollständig gesperrt. Weil die Polizei den Unfall aufnimmt und die Fahrbahn aktuell geräumt wird, müssen Autofahrer noch mehrere Stunden mit Behinderungen rechnen. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, sollen jetzt Beamte der Verkehrspolizei Baden-Baden prüfen.

Ein Polizeisprecher: Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf über 100.000 Euro geschätzt





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A5 Spurwechsel Unfälle Verkehrspolizei Baden-Baden

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