Die Polizei hat den vor rund drei Wochen aus der forensischen Station des Klinikums Bremen-Ost geflohenen Straftäter gefasst. Die Umstände der Flucht sind weiter unklar. Er könnte einen Schlüssel gehabt haben.

Die Staatsanwaltschaft Bremen bestätigt die Festnahme gegenüber NDR Niedersachsen. Zielfahnder hatten den Mann nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei in Hamburg aufgespürt. Ein Bremer Spezialeinsatzkommando habe ihn dort am frühen Freitagmorgen festgenommen.

Zuerst hatte"Zur Frage, wie der Mann aus der geschlossenen Psychiatrie ausbrechen konnte, gebe es verschiedene Hypothesen, sagte Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit"". Freigang hatte der 49-Jährige zu dem Zeitpunkt nicht. Die Frage sei letztendlich,"inwieweit ein Schlüssel vorhanden war oder auch nicht", so die Linken-Politikerin. Die Nachfrage, ob sich der 49-Jährige eventuell einen Schlüssel besorgt haben könnte, beantwortete Bernhard mit"Ja" - betonte aber, dass es mehrere Hypothesen gebe.

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Anfang des Jahres habe es Probleme mit der Schließanlage in der Forensik gegeben, bestätigte Bernhard in dem Interview. Daraufhin sei ein neues System installiert worden. Wenn Menschen über einen Schlüssel verfügten,"dann wird es schwierig", sagte die Gesundheitssenatorin. Dass der Ausbruch möglich gewesen sei, beschrieb sie als"richtig, richtig bitter.