Der Internettrend Looksmaxxing führt junge Männer in eine gefährliche Mischung aus Selbstoptimierung, gesundheitsschädlichen Praktiken und rechtsextremer Ideologie. Eine digitale Streetworkerin warnt vor den Risiken.

Der Internettrend " Looksmaxxing " hat in den letzten Jahren vor allem unter jungen Männern an Popularität gewonnen. Bei diesem Phänomen geht es scheinbar um die Optimierung des äußeren Erscheinungsbildes, doch hinter der Fassade verbergen sich gefährliche Ideologien und gesundheitsschädliche Praktiken.

Die Bewegung, die ihren Ursprung inOnlineforen und sozialen Medien hat, fördert nicht nur extreme Körperbilder, sondern birgt auch Parallelen zu rechtsextremem und antifeministischem Gedankengut. Digitale Streetworker wie Sabine Dohme aus München warnen eindringlich vor den Gefahren, die von dieser Entwicklung ausgehen. Junge Männer, die sich gesellschaftlich abgehängt fühlen, versuchen durch "Looksmaxxing" ihren sexuellen Marktwert zu steigern und einem idealisierten Männlichkeitsbild zu entsprechen.

Dieses Bild wird oft als "Giga-Chad" bezeichnet - ein muskulöser, kantiger Körper und ein markantes Gesicht mit einer definierten Kieferlinie. Um dieses Ziel zu erreichen, werden teilweise extrem gefährliche Methoden angewandt, wie das sogenannte "bonesmashing", bei dem sich Jugendliche mit harten Gegenständen ins Gesicht schlagen, um die Knochenstruktur zu verändern. Solche Praktiken können zu dauerhaften Verletzungen, Entstellungen und schweren gesundheitlichen Schäden führen.

Zudem wird in diesen Kreisen der Konsum von leistungssteigernden Mitteln wie Steroiden, Abführmitteln und sogar Crystal Meth propagiert, um Muskelmasse aufzubauen oder Hungergefühle zu unterdrücken. Einige Anhänger nehmen bis zu 40 Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel täglich ein, deren Zusammensetzung und Risiken oft unbekannt sind, da viele Produkte aus Asien stammen und nicht reguliert werden. Besonders besorgniserregend ist, dass bereits Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf Jahren in diese Szene abgleiten.

Auf Plattformen wie TikTok versuchen junge "Looksmaxxer", anderen Jugendlichen zu einem "männlichen Aussehen" zu verhelfen, um bei Mädchen "geil" zu wirken. Dies zeigt, wie tief die Identitätskrise und der Druck, normierten Schönheitsidealen zu entsprechen, in dieser Altersgruppe bereits verankert sind. Neben den körperlichen Gefahren birgt "Looksmaxxing" auch ideologische Risiken. In den Foren und Gruppen wird oft rechtes Gedankengut verbreitet, das einen vermeintlichen Untergang "echter Männlichkeit" beklagt und die Emanzipation der Frau als Ursache dafür darstellt.

Diese Ideologien sind in der sogenannten "Manosphere" verbreitet, einer Online-Subkultur, die antifeministisch, rechtspopulistisch und teils rechtsextrem agiert. Die Mitglieder fordern traditionelle Geschlechterrollen zurück und hetzen gegen Gleichstellung. Sabine Dohme betont, dass nicht alle Anhänger von "Looksmaxxing" extremistisch seien, doch die Überschneidungen sind nicht zu ignorieren. Die Bewegung macht aus Selbstoptimierung eine ästhetische Ideologie, die den Körper zum Mittel politischer Aussagen erklärt.

Die Fixierung auf das Äußere wird dabei so extrem, dass Jugendliche in der "PSL-Skala" (Personal Subjective Looks) bewertet werden - einer Rangliste, die Menschen nach ihrem Aussehen einstuft und Begriffe wie "underhuman" oder "subhuman" verwendet. Diese Entmenschlichung ist ein deutliches Alarmsignal.

Zudem gibt es Parallelen zu Essstörungen, da auch beim "Looksmaxxing" eine einseitige Ernährung zur Norm wird. Um Muskelmasse aufzubauen, werden extreme Diäten und Nahrungseinschränkungen propagiert, was zu Mangelernährung und lebenslangen gesundheitlichen Folgen führen kann. Die digitale Streetworkerin Sabine Dohme, die sich normalerweise mit der Aufklärung über Essstörungen beschäftigt, sieht hier eine neue Dimension der Körperobsession, die Jungen und Männer trifft.

Während Essstörungen bei Mädchen lange thematisiert wurden, geraten nun Jungen in den Fokus von gefährlichen Online-Bewegungen, die ihnen vermeintliche Lösungen anbieten. Diese Jugendlichen fühlen sich von der Gesellschaft wenig gesehen, sind von Unsicherheiten geplagt und stecken oft in einer Identitätskrise.

"Looksmaxxing" gibt ihnen scheinbar Kontrolle und ein Ziel, aber in Wahrheit führt es sie in eine Abwärtsspirale aus gesundheitlichen Risiken, sozialer Isolation und radikaler Ideologie. Es ist daher dringend notwendig, dass Eltern, Pädagogen und Politiker diese Phänomene ernst nehmen und präventiv handieren. Aufklärung über die Gefahren, kritische Medienkompetenz und Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung ohne ideologischen Zwang sind entscheidend, um junge Menschen vor der Vereinnahmung durch solche Bewegungen zu schützen.

Die Netherlands sind ein Beispiel dafür, wie solche Trends international agieren und warum eine vernetzte Gegenstrategie erforderlich ist. Insgesamt zeigt "Looksmaxxing", wie im digitalen Raum Körperkult, politischer Extremismus und psychische Belastungen verschmelzen können, mit verheerenden Auswirkungen auf die betroffene Jugend





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