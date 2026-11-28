Der neue Betrug kommt per Einschreiben. Gefälschte Briefe im Namen der Bank locken mit QR-Codes in die Quishing-Falle.

Per Mail kommen sie ständig: Gefälschte Informationen, Links und Betrugsversuche. Aber die Menschen sind aufgeklärter, die Mail-Postfächer intelligenter und der digitale Schutz effektiver. Um trotzdem an sensible Daten wie Bankverbindungen zu kommen, müssen sich Betrüger also inzwischen richtig Mühe geben.

Naja, und das machen sie leider auch: Um dem intelligenten Postfach auszuweichen, gibt es einen ganz konventionellen Weg. Per Post. Ein Brief stößt bei uns vielleicht erstmal auf weniger Verdacht. Mit einem Logo von der Bank und einer Unterschrift wirkt er fast vertrauensvoll.

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Alles, was ihr zur neuen Betrugsmasche wissen müsst, fasst euch SWR3 Redakteur Johannes Seiler hier zusammen! Betrug per Post sogar mit Einschreiben Und die Betrüger setzen jetzt noch einen oben drauf: Die Verbraucherzentrale meldet gefälschte Briefe der Apobank versendet per Einschreiben. Das ist nicht nur zusätzlicher Aufwand, sondern kostet auch Geld. Mit dieser speziellen Versandart erhält der Absender einen Nachweis, dass der Brief auch zugestellt wurde.