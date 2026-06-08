Gefälschte Samsung-SSDs: Käufer warnen vor Schnäppchen

Gefälschte Samsung-SSDs sind in Deutschland aufgetaucht. Käufer sollten vorsichtig sein, wenn sie auf ungewöhnlich niedrige Preise stoßen. Samsung empfiehlt den Kauf über den Online Shop oder autorisierte Händler.

Wer seinem PC oder Notebook mehr Speicher spendieren möchte, muss aktuell deutlich tiefer in die Tasche greifen. Vor allem große SSDs sind durch die angespannte Marktlage teurer geworden.

Gleichzeitig steigt das Risiko, auf vermeintliche Schnäppchen hereinzufallen. Denn gefälschte Samsung-SSDs, die bislang vor allem aus Asien bekannt waren, sind offenbar auch in Deutschland aufgetaucht. Wie überzeugend die Fälschungen inzwischen wirken, zeigt ein Fall, über den das IT-Magazin Heise berichtet. Dort wurde eine angebliche Samsung 990 Pro mit 4 Terabyte untersucht, die bei Mindfactory gekauft worden war.

Verpackung, Seriennummer und Aufkleber machten zunächst einen authentischen Eindruck. Erst eine genauere Kontrolle zeigte, dass unter dem Etikett nicht die erwartete Samsung-Technik verbaut war. Beim Vergleich mit einer echten 990-Pro-SSD fielen mehrere Unterschiede auf. So befanden sich die Service-Pins an einer anderen Stelle und auch die Anzahl der verbauten Bausteine wich ab.

Zudem passte eine Kennung auf der Platine nicht zur angegebenen Samsung-Technik, sondern zu einem anderen Controller-Design. Besonders problematisch: Das gefälschte Laufwerk meldete sich im System weiterhin als Samsung 990 Pro. Ein Blick in Windows oder einfache Systemanzeigen reicht deshalb nicht aus, um eine Fälschung sicher zu erkennen. Die Programme zeigen meist nur die Informationen an, die das Laufwerk selbst übermittelt.

Dadurch kann ein Fake auch nach dem Einbau völlig unauffällig wirken. Software Magician erkennt originale SSDs des Herstellers. Bei der untersuchten angeblichen 990 Pro blieb diese Bestätigung aus. Auch das Tool CrystalDiskInfo kann Hinweise liefern und verdächtige Laufwerke entsprechend kennzeichnen.

Schon vor dem Kauf sollten Käufer wachsam sein. Ungewöhnlich niedrige Preise, fehlende Händlerangaben oder ein zweifelhafter Shop-Auftritt können Warnzeichen sein. Samsung erklärte gegenüber COMPUTER BILD: 'Samsung nimmt solche Berichte über gefälschte Speicherprodukte sehr ernst. Wir gehen konsequent gegen die Verbreitung solcher Fälschungen vor.

' Der Hersteller empfiehlt den Kauf über den Samsung Online Shop oder autorisierte Händler. Zudem können Nutzer mit der Samsung Magician Software prüfen, ob ihr Produkt ein Original ist. Samsung bittet außerdem um Hinweise auf Verdachtsfälle, damit diese schneller verfolgt werden können





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