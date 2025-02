Geflohene Patient aus der Psychiatrie in Bamberg: Polizei sucht nach 31-Jährigen

Die Polizei sucht nach einem 31-jährigen Mann, der aus einer Psychiatrie in Bamberg geflohen ist. Der Mann könnte psychisch instabil sein und gilt als vermisst. Hinweise an die Polizei werden dringend gebeten.

Ein 31-jähriger Mann, Jewgenij Wenzel, der aus der Psychiatrie in Bamberg geflohen ist, wird von der Polizei in Oberfranken seit dem 12. Februar aktiv gesucht. Wenzel ist auf Medikamente angewiesen und gilt als möglicherweise psychisch instabil. Die Mitarbeiter der Psychiatrie meldeten den Vorfall gegen 15:30 Uhr. Wenzel war wegen psychischer Probleme im Krankenhaus und soll zuvor in einem Drogeriemarkt eine Mitarbeiterin bedroht und dabei ein Messer gezückt haben.

Die Polizei hatte ihn daraufhin am 4. Februar in die Psychiatrie einweisen lassen. Die Beamten vermuten, dass der 31-Jährige auf dem Weg nach Berlin sein könnte. Wenzel ist 1,75 Meter groß und etwa 75 Kilo schwer. Er hat lange, lockige, braune Haare, die er möglicherweise zu einem Zopf gebunden trägt. Zuletzt wurde er mit einer grauen Jeanshose, einer braunen Jacke, schwarzen Converse Chucks-Schuhen und einem beige-orangefarbenen Schal gesehen. Wer den Mann sieht oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei Bamberg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Es wird jedoch dringend darauf hingewiesen, dass der Mann nicht angesprochen werden soll, sondern sofort die Polizei verständigt werden muss





