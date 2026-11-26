Hamburg plant 20 neue Unterkünfte für geflüchtete und wohnungslose Menschen. Jeder Bezirk soll dafür geeignete Standorte benennen.

. Das kündigten Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer und Finanzsenator Andres Dressel am Donnerstag im Rathaus an. Ziel sei es, mit langfristig nutzbaren Standorten die nötigen Kapazitäten zu sichern und die Kosten zu senken.

Denn die seit Beginn des Ukrainekriegs stark ausgeweitete Nutzung von Hotels und Notstandorten ist für die Stadt deutlich teurer.

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„In den vergangenen Jahren mussten wir kontinuierlich sehr schnell sehr viele Menschen unterbringen“, sagte Schlotzhauer. Ziel sei damals die Vermeidung von Obdachlosigkeit gewesen. Doch trotz zuletzt stark gesunkener Zugangszahlen bleibe der Bedarf hoch.