Der Moderator Alexander Bommes zeigt nicht immer ein sattelfestes Auftreten bei Gefragt - Gejagt, aber Maren Schrader konnte die Frage richtig beantworten.

Gefragt - Gejagt ist zurück in der ARD und löst das Vorabendquiz Wer weiß denn sowas ab. Der Moderator Alexander Bommes ist wieder dabei, aber zeigt nicht immer ein sattelfestes Auftreten.

Bei einer kulinarischen Frage lag er komplett daneben. Maren Schrader konnte jedoch die Frage richtig beantworten, obwohl Alexander Bommes sie in die Irre führte. Er belehrte sie, dass Senf Bestandteil eines French Dressings ist, aber tatsächlich gehört Senf auch in ein italienisches Salatdressing. Die perfekte Pasta aus der Serie The Bear ist auch ein Thema, bei dem Senf nicht dabei ist.

Alexander Bommes konnte im Hinblick auf das French Dressing beweisen, dass sich in seiner Küche mehr als nur eine Fritteuse befindet. Neuerdings werden die Folgen von Gefragt - Gejagt werktags um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt, bevor im Herbst das Rateteam von Wer weiß denn sowas übernimmt





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