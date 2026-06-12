'Gefragt - Gejagt' ist zurück und löst 'Wer weiß denn sowas?' ab

Moderator Alexander Bommes machte bei einer kulinarischen Frage nicht den besten Eindruck. Maren Schrader beantwortete die Frage korrekt. 'Gefragt - Gejagt' wird derzeit werktags um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Die Quizshow 'Gefragt - Gejagt' ist zurück und hat das Vorabendquiz 'Wer weiß denn sowas?

' in der ARD abgelöst. Moderator Alexander Bommes ist wieder dabei, allerdings machte er bei einer kulinarischen Frage nicht den besten Eindruck. Er konnte nicht aus dem Stegreif ein originalgetreues italienisches Salatdressing zusammenrühren. Maren Schrader hatte jedoch den richtigen Riecher und beantwortete die Frage korrekt.

Auch wenn Bommes davon überzeugt war, dass sie falsch lag, blieb sie bei ihrer Entscheidung. Neu ist, dass 'Gefragt - Gejagt' derzeit werktags um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, bevor im Herbst wieder 'Wer weiß denn sowas?

' übernimmt. Eine Ausstrahlung beider Quizze wie im vergangenen Jahr wird es nicht mehr geben





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'Gefragt - Gejagt' 'Wer Weiß Denn Sowas?' Alexander Bommes Maren Schrader Quizshow

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