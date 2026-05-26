"Gefragt – Gejagt": Kandidat fühlt sich um 36.000 Euro betrogen

Ein Kandidat auf dem Quiz-Show "Gefragt – Gejagt" entschied sich, ohne Sicherheitsnetz zu spielen und riskierte alles. Seine Entscheidung endete jedoch mit einer Niederlage und einem Gefühl der Enttäuschung.

Wenn schon bei " Gefragt – Gejagt " zu Gast, dann mit Mut zum Risiko und ohne Sicherheitsnetz: Die beherzte Taktik von Reinhold Becker ging allerdings nicht auf, weil ihm eine Fangfrage zum Verhängnis wurde.

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Statt mit einem kleinen Vorsprung um die genannte Summe im Duell mit Jägerin Annegret Schenkel anzutreten, entschied er sich, ihr Angebot anzunehmen und ohne diesen Puffer um sagenhafte 20.000 Euro zu spielen. Alexander Bommes war von der Einstellung des Kandidaten beeindruckt, schließlich sind es genau solche Entscheidungen, die für das gewisse Extra bei "Gefragt – Gejagt" sorgen. Wenige Augenblicke später dürfte Reinhold Becker seinen Entschluss allerdings bereut haben.

Zunächst lief es für beide Seiten gut und für einen Moment sah es auch danach aus, als könnte es für den Kandidaten ein Happy End geben, da weder er noch Annegret Schenkel jede Frage korrekt beantworten konnten. Die entscheidende Wende zu Gunsten der Jägerin folgte dann aber in einer Fangfrage, die auch Alexander Bommes aus dem Konzept brachte.

Die Redaktion von "Gefragt – Gejagt" wollte wissen, was man in der Küchensprache unter einer "Terrine" versteht, woraufhin Reinhold Becker sofort mit "Suppe" antwortete, was Gastgeber Bommes für die korrekte Antwort hielt, doch weit gefehlt. Sehr zur Überraschung der beiden wäre "Pastete ohne Teig" richtig gewesen, was Alexander Bommes und sein Kandidat kaum glauben konnten. Kaum zu glauben sind auch folgende Filmfehler aus dem "Harry Potter"-Franchise, die ihr euch im Video anschauen könnt.

Zwar wird eine Schüssel mit Deckel auch als "Terrine" bezeichnet, weshalb es nahe liegt, dass in der Küchensprache damit eine Suppe gemeint sein könnte, dennoch ist "Pastete ohne Teig" die richtige Antwort. Diese kann in einer entsprechenden Schüssel mit einer Brühe aufgegossen und somit zur Suppe werden, trotzdem ist eine Suppe allgemein nicht mit einer "Terrine" gleichzusetzen.

Affront bei "Gefragt – Gejagt": Kandidat fühlt sich um 36.000 Euro betrogen Diese freundlich ausgedrückt knifflige Frage beantwortete Jägerin Annegret Schenkel im Gegensatz zu Reinhold Becker richtig und zog damit an ihm vorbei. Am Ende entschied sie das Duell für sich, sodass sowohl die zuvor erspielten 2.500 Euro als auch die möglichen 20.000 Euro auf dem Konto der ARD blieben. Der Mut von Reinhold Becker wurde leider nicht belohn





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