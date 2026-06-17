'Gefragt - Gejagt' zurück auf dem Bildschirm: Alexander Bommes' kulinarischer Fehltritt

Die Quizshow 'Gefragt - Gejagt' ist zurück auf dem Bildschirm und hat das Vorabendquiz 'Wer weiß denn sowas?' in der ARD abgelöst. Moderator Alexander Bommes ist erneut dabei, doch seine Antworten sind nicht immer sattelfest. Bei einer Frage zum Thema italienisches Salatdressing lag er completely daneben. Maren Schrader hatte jedoch den richtigen Riecher und beantwortete die Frage korrekt. Bommes versuchte sie davon zu überzeugen, dass Senf in ein italienisches Dressing gehört, doch Schrader blieb bei ihrer Entscheidung. Jägerin Adriane Rickel stimmte Schrader zu, doch die korrekte Antwort war Senf. Neueste Folgen von 'Gefragt - Gejagt' werden derzeit werktags um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt, bevor im Herbst wieder das Rateteam von 'Wer weiß denn sowas?' übernimmt. Eine Ausstrahlung beider Quizze wie im vergangenen Jahr wird es nicht mehr geben.

Nach einer Pause ist die Quizshow ' Gefragt - Gejagt ' wieder zurück auf dem Bildschirm und hat das Vorabendquiz 'Wer weiß denn sowas?

' in der ARD abgelöst. Moderator Alexander Bommes ist erneut dabei, doch seine Antworten sind nicht immer sattelfest. Bei einer Frage zum Thema italienisches Salatdressing lag er completely daneben. Maren Schrader hatte jedoch den richtigen Riecher und beantwortete die Frage korrekt.

Bommes versuchte sie davon zu überzeugen, dass Senf in ein italienisches Dressing gehört, doch Schrader blieb bei ihrer Entscheidung. Jägerin Adriane Rickel stimmte Schrader zu, doch die korrekte Antwort war Senf. Neueste Folgen von 'Gefragt - Gejagt' werden derzeit werktags um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt, bevor im Herbst wieder das Rateteam von 'Wer weiß denn sowas?

' übernimmt. Eine Ausstrahlung beider Quizze wie im vergangenen Jahr wird es nicht mehr geben





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