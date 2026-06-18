'Gefragt - Gejagt' zurück auf dem Bildschirm: Moderator Bommes liegt bei kulinarischer Frage daneben

Die Quizshow 'Gefragt - Gejagt' ist zurück auf dem Bildschirm und hat das Vorabendquiz 'Wer weiß denn sowas?' in der ARD abgelöst. Moderator Alexander Bommes ist wieder dabei, allerdings hat er nicht immer eine sichere Antwort. Bei einer Frage zur kulinarischen Zubereitung eines italienischen Salatdressings lag er komplett daneben.

Nach einer Pause ist die Quizshow 'Gefragt - Gejagt' zurück auf dem Bildschirm und hat das Vorabendquiz 'Wer weiß denn sowas?

' in der ARD abgelöst. Moderator Alexander Bommes ist wieder dabei, allerdings hat er nicht immer eine sichere Antwort. Bei einer Frage zur kulinarischen Zubereitung eines italienischen Salatdressings lag er komplett daneben. Maren Schrader hatte jedoch den richtigen Riecher und beantwortete die Frage korrekt.

Bommes war jedoch überzeugt, dass sie falsch lag und belehrte sie über das French Dressing. Doch ein echter italienischer Dressing besteht aus Olivenöl, Zitronensaft, Balsamico, Knoblauch, Basilikum, Oregano, Salz, Pfeffer und Senf. In der Serie 'The Bear' erfahrt ihr, wie man die perfekte Pasta zubereitet, ohne Senf zu verwenden. Auch wenn Bommes bei der eigentlichen Frage falsch lag, so konnte er doch beweisen, dass er in der Küche mehr kann als nur Fritten zu machen.

In einer französischen Vinaigrette gehört Senf nämlich auch dazu, zusammen mit Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer. Neue Folgen von 'Gefragt - Gejagt' werden derzeit werktags um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt, bevor im Herbst wieder das Rateteam von 'Wer weiß denn sowas? ' übernimmt





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Gefragt - Gejagt ist zurück in der ARDDer Moderator Alexander Bommes zeigt nicht immer ein sattelfestes Auftreten bei Gefragt - Gejagt, aber Maren Schrader konnte die Frage richtig beantworten.

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'Gefragt - Gejagt' zurück auf dem Bildschirm: Alexander Bommes' kulinarischer FehltrittDie Quizshow 'Gefragt - Gejagt' ist zurück auf dem Bildschirm und hat das Vorabendquiz 'Wer weiß denn sowas?' in der ARD abgelöst. Moderator Alexander Bommes ist erneut dabei, doch seine Antworten sind nicht immer sattelfest. Bei einer Frage zum Thema italienisches Salatdressing lag er completely daneben. Maren Schrader hatte jedoch den richtigen Riecher und beantwortete die Frage korrekt. Bommes versuchte sie davon zu überzeugen, dass Senf in ein italienisches Dressing gehört, doch Schrader blieb bei ihrer Entscheidung. Jägerin Adriane Rickel stimmte Schrader zu, doch die korrekte Antwort war Senf. Neueste Folgen von 'Gefragt - Gejagt' werden derzeit werktags um 18 Uhr in der ARD ausgestrahlt, bevor im Herbst wieder das Rateteam von 'Wer weiß denn sowas?' übernimmt. Eine Ausstrahlung beider Quizze wie im vergangenen Jahr wird es nicht mehr geben.

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