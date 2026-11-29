Regen, Nebel und örtlich Glätte: Der Wochenstart wird ungemütlich. Wann sich das Wetter wieder beruhigt.

Während Mecklenburg-Vorpommern zunächst noch frostige Temperaturen erlebt, zieht in Schleswig-Holstein und Hamburg Regen auf. Am Mittwoch wird es deutlich milder. Im Norden müssen sich die Menschen zum Wochenstart auf Regen, Nebel und örtliche Glätte einstellen.

Während es in Mecklenburg-Vorpommern zunächst noch frostig bleibt, wird es in Schleswig-Holstein und Hamburg etwas milder. In der Nacht zum Montag kann es gebietsweise zu gefrierendem Regen und Glatteis kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Schleswig-Holstein und Hamburg zieht am Sonntag von der Nordsee her dichte Bewölkung mit Regen auf. Dieser kann zeitweise gefrieren.

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An der Ostsee bleibt es zunächst noch länger trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen ein und drei Grad, auf Helgoland werden fünf Grad erwartet. An den Küsten gibt es anfangs noch starke Böen aus Südost bis Süd. In der Nacht breitet sich der Regen ostwärts aus.