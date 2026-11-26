DWD warnt Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vor gefrierendem Regen und gefährlicher Glatteisbildung am Wochenende sowie anfangs der nächsten Woche.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hamburg, Schleswig-Holstein und Teile von Mecklenburg-Vorpommern akute Warnungen vor winterlichen Gefahrensituationen herausgegeben. Insbesondere die Gefahr von gefrierendem Regen und der daraus resultierenden glatten Oberflächen stellt ein signifikantes Risiko für den Straßenverkehr und die Fußgänger dar. Diese Warnungen gelten primär für den Beginn der neuen Woche, wobei sich die kritischsten Wetterbedingungen zwischen den Temperaturen von minus zwei und plus zwei Grad abzeichnen.

Wettervorhersage und Temperaturverlauf

Die meteorologischen Bedingungen beginnen bereits am Donnerstag mit einer stabilen Kältefront, die in Hamburg und Schleswig-Holstein Temperaturen zwischen zwei und vier Grad Celsius vorhersieht. Dabei bleibt der Himmel weitgehend bewölkt, während von der Ostsee her Schauer aufziehen, die örtlich auch als Schnee fallen können. Auch in den küstennahen Gebieten von Mecklenburg-Vorpommern sind in dieser Phase Regen- und Schneeregenschauer wahrscheinlich, wobei die Temperaturen dort zwei bis fünf Grad Celsius betragen.

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In der Nacht zum Freitag verschärft sich die Kälte in der betroffenen Region deutlich. In Hamburg und Schleswig-Holstein sinken die Temperaturen auf etwa minus zwei Grad ab, während im Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern mit Werten von bis zu minus vier Grad zu rechnen ist. An den Küstenbereichen können weiterhin Regen- und Schneeschauer auftreten. Am Freitag selbst lassen die Schauer allmählich nach, wobei die Höchstwerte im Norden zwischen null und vier Grad Celsius liegen werden.

Windverhältnisse werden am Freitag an der Ostsee durch auffrischende Winde aus östlichen Richtungen gekennzeichnet sein. In der Nacht zum Samstag bleibt die Lage überwiegend trocken, doch die Temperaturen fallen örtlich erneut auf minus vier Grad. Am Samstag selbst bleibt das Wetter wolkig und trocken, in Hamburg werden Werte um den Gefrierpunkt erwartet, während auf den Inseln Schleswig-Holsteins bis zu drei Grad Celsius möglich sind.

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Risikobewertung und Glatteisgefahr

Besonders kritisch wird die Entwicklung in der Nacht zum Sonntag in Mecklenburg-Vorpommern, wo das Thermometer auf minus sechs Grad sinken kann. In Hamburg und Schleswig-Holstein liegen die Tiefstwerte zwischen minus drei Grad im Süden und plus einem Grad auf den Nordfriesischen Inseln. Auch am Sonntag bleibt die Trockenheit bestehen, wobei in Hamburg und Schleswig-Holstein ein bis drei Grad Celsius und in Mecklenburg-Vorpommern null bis drei Grad Celsius erwartet werden.

Die eigentliche Gefahr für gefrierenden Regen und Glatteis entsteht jedoch durch den Wetterumschwung in der Nacht zum Montag. Von Westen zieht neuerlicher Regen auf, der in Hamburg und Schleswig-Holstein anfangs örtlich die Gefahr von gefrierendem Regen mit sich bringt. Die Temperaturen liegen in diesem Zeitraum zwischen minus zwei und plus zwei Grad, was ideale Bedingungen für die Bildung von Glatteis auf Straßen und Gehwegen schafft. Im Gegensatz dazu bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern weitgehend trocken, wobei es im Binnenland erneut frostig wird.

Implikationen für Mobilität und Alltag

Die prognostizierten Temperaturen und Niederschlagsformen erfordern von der Bevölkerung und den Verkehrsbehörden in Norddeutschland höchste Wachsamkeit. Besonders die Kombination aus kalten Temperaturen und nassen Niederschlägen in Form von gefrierendem Regen führt oft zu einer raschen und gefährlichen Vereisung von Infrastrukturnetzwerken. Für Pendler und Lieferdienste in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bedeutet dies, dass mit erheblichen Verzögerungen und erhöhten Unfallrisiken gerechnet werden muss.

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dient der rechtzeitigen Vorbereitung auf diese spezifischen meteorologischen Phänomene. Da gefrierender Regen oft unvorhersehbar in seinem lokalen Auftreten ist und besonders auf Brücken und Überführungen schnell zur Glatteisbildung führt, sollten Fahrzeuge mit winterreifen Reifen ausgestattet sein und auf überhöhte Geschwindigkeit verzichtet werden. Die betroffenen Regionen im Norden Deutschlands müssen sich auf diese winterlichen Herausforderungen einstellen, bis sich die Wetterlage weiter stabilisiert oder aufwärmt.