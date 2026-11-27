Christian Ilzer darf sich selbst auf die Schulter klopfen. Seine Joker lassen die TSG auf die Playoffs hoffen.

Christian Ilzer darf sich selbst auf die Schulter klopfen. Seine Joker lassen die TSG auf die Playoffs hoffen. Nach dem Comeback gegen seinen „Herzensklub“ hüpfte Christian Ilzer strahlend vor der Fankurve der TSG Hoffenheim auf und ab.

Der Trainer genoss das geglückte Wiedersehen mit seinem Ex-Verein Sturm Graz in vollen Zügen.

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„Es war schon etwas Besonderes“, gab der Österreicher bei Sky zu, wenngleich man im Spiel nicht an die Vergangenheit denke, „sondern versucht, der Mannschaft Input zu geben“. Dies war Ilzer beim 3:1 in der Europa League besonders gut gelungen. Mit seinen Einwechslungen sorgte der TSG-Coach für neuen Schwung, als Joker drehten unter anderem Bambasé Conté und Max Moerstedt das Spiel nach einem Rückstand.