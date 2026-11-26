SPD, CDU und Grüne wollen dem Staatsgerichtshof und dem Niedersächsischen Landtag mit einer Verfassungsänderung mehr Rechte geben. Grund sind die steigenden Wahlergebnisse der AfD. Die sieht sich durch die Pläne bestärkt.

Der Antrag wird damit übergreifend von den beiden Regierungsparteien SPD und Grüne und der größten Oppositionspartei CDU eingebracht.

"In unserem Landtag sitzt eine gerichtlich mehrfach. Wir brauchen Mechanismen, die unsere demokratischen Institutionen schützen und undemokratische Angriffe abwehren - auch wenn diese aus dem Parlament kommen", sagte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Wiard Siebels. Ähnliche Worte kommen auch von der CDU.

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"Unsere demokratischen Institutionen müssen auch dann handlungsfähig bleiben, wenn es schwieriger wird, parlamentarische Mehrheiten zu bilden", sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Carina Hermann. Im Bund und in anderen Bundesländern zeige sich dies bereits. Der Staatsgerichtshof soll ein eigenes Vorschlagsrecht erhalten, sollte der Landtag sich nicht auf ein neues Mitglied einigen und dies mit Zweidrittelmehrheit wählen können. Machen die Mitglieder des Staatsgerichtshofs dann einen eigenen Vorschlag, liegt die Entscheidung zwar immer noch beim Landtag.