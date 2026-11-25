In Potsdam demonstrierten rund 300 Menschen gegen Rechtsextremismus. Anlass war der dritte Jahrestag des geheimen Treffens in der Villa Adlon mit AfD-Politikern und Identitären.

Rund 300 Menschen versammelten sich am Mittwochabend in Potsdam, um lautstark gegen rechtsextreme Tendenzen und die zunehmende Normalisierung extremistischer Positionen in der Gesellschaft zu demonstrieren. Unter dem Motto "Demo gegen rechts. Für alle!" zeigte das Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Kräften seine Entschlossenheit, demokratiefeindlichen Strömungen entschieden entgegenzutreten.

Anlass: Dritter Jahrestag des Geheimtreffens

Der Auslöser für die diesjährige Kundgebung war der dritte Jahrestag des sogenannten Potsdamer Geheimtreffens, das im Dezember 2023 in der Villa Adlon stattfand. Bei dieser Zusammenkunft trafen sich unter anderem Rechtsextreme, Angehörige der Identitären Bewegung sowie AfD-Politiker wie Ulrich Siegmund und mindestens ein Mitglied der CDU. Die Existenz dieses Treffens wurde erst später durch eine Recherche des Medienportals Correctiv öffentlich bekannt, was zunächst zu einem breiten medialen Aufschrei führte. Der Teilnehmer Erik Ahrens bestätigte später eidesstattlich, dass auf diesem Treffen ein so genanntes "Remigrations"-Konzept diskutiert wurde. Dieses zielte darauf ab, durch ein Maßnahmenpaket einen Assimilationsdruck zu erzeugen, der dazu führen sollte, dass Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft das Land freiwillig oder unfreiwillig verlassen.

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Politische Reaktionen und fehlende Akzeptanz

Bei der Hauptrede der Abendveranstaltung trat René Wilke, der Landesminister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt der SPD, in den Mittelpunkt. Er erinnerte an die Demonstrationen von 2024, bei denen Menschen in ganz Deutschland zusammenkamen, um zu signalisieren, dass hier eine rote Linie überschritten worden war. Wilke betonte, dass damals ein besonderer Moment erreicht wurde, in dem sich Linke, Unpolitische und Konservative gegen Extremismus stellten. Allerdings bedauerte er, dass dieser gesellschaftliche Konsens nicht lange hielt. Er kritisierte, dass es nicht gelungen sei, einen politischen Korridor zu definieren, der von weit links bis weit rechts reicht und in dem die Geltung des Grundgesetzes sowie die Unverletzlichkeit der Menschenwürde unumstritten sind. Für ihn ist die Lösung, eine Brücke zu konservativen Kräften zu bauen, die den Kampf gegen die AfD ernst meinen, aber vermisst er diese Gruppe auf der aktuellen Demo in Potsdam.

Kontroverse um konservative Einladung

Leonel Richy Andicene, der Landesvorsitzende der Jusos Brandenburg, korrigierte in seiner Rede direkt den Vorwurf des fehlenden konservativen Engagements. Er wies darauf hin, dass die Konservativen vorab zu dieser spezifischen Kundgebung eingeladen worden seien, sich jedoch nicht blicken hätten lassen. Diese Ablehnung steht im Kontrast zu der ursprünglichen Absicht des Bündnisses, das aus der Grünen Jugend Brandenburg, den Jusos Brandenburg sowie verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen, Gewerkschaften, Parteien und Jugendorganisationen besteht. Das Bündnis argumentierte bereits in seiner Ausschreibung, dass die jüngste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt erneut verdeutlicht habe, wie dringend es ist, dem gesellschaftlichen Rechtsruck entgegenzuwirken. Gleichzeitig schöpften sie Hoffnung aus den politischen Entwicklungen in Serbien, Brasilien und den USA, die sie als Bekenntnisse zu Freiheit und Demokratie deuteten.

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Prozessgegenstand und gesellschaftlicher Kontext

Hinter den Kulissen der Demonstration lag auch das politische und rechtliche Nachspiel des Treffens in der Villa Adlon. Gegen den Hotelbetreiber und Gastgeber Wilhelm Wilderink, der Mitglied in der CDU ist, wurde ein Ausschlussverfahren aus der Partei angestrengt. Doch seit der Aufdeckung durch Correctiv Anfang 2024, die eine Welle von Protesten auslöste, ist es um diesen Fall ruhig geworden. Der CDU-Landesverband gab an, zum aktuellen Stand des Verfahrens keine Auskunft geben zu können, was die Transparenz der parteiinternen Aufarbeitung in Frage stellt. Die Demonstration in Potsdam diente somit auch als Zeichen gegen die wahrgenommene Bedeutungslosigkeit oder das Verschwinden dieser Thematik im politischen Alltag.

Aktionsformen und direkte Konfrontation

Die Atmosphäre auf der Straße war durch eine Mischung aus friedlichem Protest und direkter Konfrontation geprägt. Ein Sprecher der Initiative "Eltern gegen rechts" leitete Protestgesänge an, die von den Teilnehmenden lautstark unterstützt wurden. Die Szene wurde auch von der gegnerischen Seite beobachtet und versucht, festzuhalten. Der rechte AfD-Streamer Björn Banane versuchte mehrfach vergeblich, seine Kamera auf die versammelte Menge zu richten. Die Demonstranten reagierten mit strategischem Körper- und Flaggen-Schutz, indem sie ihm die Sicht mit Juso-, Grünen- und Regenbogenfahnen versperrten. Dies unterstrich die Entschlossenheit der Gruppe, sich nicht einfach beobachten oder diffamieren zu lassen, sondern ihre Präsenz und ihre Botschaft aktiv zu verteidigen.