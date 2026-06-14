UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin erntet scharfe Kritik von mehreren Nationalverbänden für seine Aussagen, dass die Aufstockung der WM auf 48 Teams zu uninteressanten Spielen führe. Länder wie Südafrika, Kap Verde und Usbekistan weisen die Bemerkungen zurück und betonen die historische Bedeutung der WM-Teilnahme für ihre Nationen.

Der UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin hat mit seiner Kritik an der Aufstockung der Teilnehmerzahl bei der FIFA-Weltmeisterschaft auf 48 Teams eine breite und deutliche Reaktion zahlreicher Nationalverbände hervorgerufen.

In einer gemeinsamen Erklärung wiesen mehrere Länder, darunter Südafrika, Kap Verde, Usbekistan, Kongo und Haiti, die Aussagen des slowenischen Fußballfunktionärs entschieden zurück. Ceferin hatte zuvor argumentiert, dass die Vergrößerung des Turniers zu uninteressanten und minderwertigen Spielen führen würde, da schwächere Nationen vermehrt teilnähmen. Diese Äußerungen stießen bei den betroffenen Verbänden auf Unverständnis und Kritik. In dem Statement heißt es: Wir weisen diese Äußerungen respektvoll, aber entschieden zurück.

Für unsere Länder gibt es keine unwichtigen WM-Spiele. Für Kap Verde und Usbekistan stellt die Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft einen historischen Erfolg und die Verwirklichung eines generationenübergreifenden Traums dar. Für Nationen wie Kongo und Haiti hat die Rückkehr auf die größte Fußballbühne nach langer Abwesenheit eine besondere Bedeutung für Millionen von Fans, die Jahre, in manchen Fällen sogar Jahrzehnte, auf diesen Moment gewartet haben.

Die Andeutung, diese Spiele seien irgendwie weniger wichtig, sei zutiefst enttäuschend und verkenne die Anstrengungen, Opfer und Hoffnungen von Spielern, Trainern, Vereinen, Fußballfunktionären und Fans weltweit. Die unterzeichnenden Nationen stellten klar, dass hinter jeder Nationalmannschaft ganze Gemeinschaften und Millionen von Menschen stecken, für die Fußball eine Quelle des Stolzes, der Hoffnung und der Einheit ist. Fußball gehöre nicht einer ausgewählten Gruppe von Nationen.

Die Ausweitung der WM auf 48 Teams im Jahr 2026 ermöglichte erstmals vielen Ländern die Teilnahme, die sich zuvor nie qualifizieren konnten. Bemerkenswert ist, dass auch die Europameisterschaft, die unter der Ägide von Ceferins Verband UEFA steht, seit 2016 mit 24 statt 16 Teams ausgetragen wird. Dies wirft die Frage auf, ob Ceferins Kritik nicht inkonsistent ist angesichts der eigenen Aufstockung bei der EM.

Insgesamt zeigen die Reaktionen, dass der Fußball-Weltverband FIFA mit der WM-Reform einen Weg der Inklusion eingeschlagen hat, der weltweit auf positive Resonanz stößt, auch wenn Funktionäre wie Ceferin Bedenken äußern. Die Leidenschaft und Identifikation der kleineren Nationen mit dem Turnier ist ein starkes Argument für die Aufstockung, das nicht ignoriert werden sollte





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