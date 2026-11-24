Real-Coach José Mourinho teilt auf einer Pressekonferenz beim Schiedsrichter-Thema einmal mehr aus. Mit seinem Verhalten zieht der Portugiese Kritik auf sich.

Real-Coach José Mourinho teilt auf einer Pressekonferenz beim Schiedsrichter-Thema einmal mehr aus. Mit seinem Verhalten zieht der Portugiese Kritik auf sich. Der Portugiese hatte am Montag auf Äußerungen von Villarreals Santi Comesana reagiert, der Real und dem FC Barcelona vorgeworfen hatte, Druck auf Schiedsrichter auszuüben.4446e95b1cc2f265cf637a212a95c667505c6007Der spanische Journalist Pablo Villa warnte Mourinho nun davor, seine sportlichen Erfolge durch öffentliche Auftritte in den Hintergrund zu drängen.

„Es wäre schade, wenn der Lärm seiner Pressekonferenzen am Ende überschatten würde, wie viel und wie gut er auf dem Platz arbeitet“, erklärte Villa in der Sendung „La Tribu“ beiDer Portugiese habe die Mannschaft trotz schwieriger Voraussetzungen für sich gewonnen. „Er ist in der Kabine von Real Madrid hervorragend angekommen, und er hatte es nicht leicht“, lobte Villa.

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Als Beleg für die Fortschritte nannte er Zudem hob Villa hervor, dass Jude Bellingham, Federico Valverde, Vinícius Júnior und Arda Güler unter Mourinho Fortschritte gemacht hätten. Sein sportliches Urteil fiel entsprechend positiv aus: „Es gibt wenig zu beanstanden und viel anzuerkennen.

“Anders bewertet Villa das Verhalten des Trainers vor den Mikrofonen. Als Negativbeispiele nannte er nicht nur die jüngsten Aussagen über Comesana, sondern auch die ausgedruckten Fotos, die Mourinho nach dem Derby gegen Atlético Madrid zur Pressekonferenz mitgebracht hatte,Auch bei Villas Kollegen Roberto Gómez kommen die ständigen Beschwerden über Schiedsrichter nicht gut an.

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„Ich finde es respektlos gegenüber dem Fußball“, meinte Gómez und nahm dabei nicht nur Mourinho, sondern auch Barca-Trainer Hansi Flick in den Fokus. „Worüber beschweren sich Real Madrid und Barcelona in Bezug auf die Schiedsrichter? Beide Trainer sollten sich schämen“, polterte er. Aus seiner Sicht sollten sich die beiden Verantwortlichen stattdessen stärker auf die Leistungen ihrer Mannschaften konzentrieren.

Für den Journalisten David Sánchez ist derweil klar, dass Mourinho im anhaltenden Schiedsrichter-Streit die Linie von Real Madrid vertrete.

„Mourinho, so mutig und durchsetzungsstark er auch sein mag oder so sehr er sich auch dafür hält, wird tun, was der Verein ihm sagt“, sagte er in der Sendung „Otra Ronda“ beiSánchez gehe davon aus, dass sich andere Trainer nicht „in diesen Schlamassel“ einmischen würden. Gleichzeitig vermutete er, dass Mourinhos Aussagen in der Chefetage von Real für ein Lächeln gesorgt haben könnten.