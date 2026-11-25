Die deutschen Autohersteller kämpfen mit sinkenden Zielgehältern und eIner Absatzkrise. Während die IG Metall fünf Prozent mehr fordert, strebt Volkswagen Nullrunden und längere Arbeitszeiten an. Das Durchschnittsgehalt liegt bei 82.700 Euro, ein Niveau wie seid der Coronapandemie nicht mehr erreicht.

Stagnation und Rückgang der Gehälter in der Autoindustrie

Die deutsche Autoindustrie befindet sich in einer deutlichen Wandlungsphase, die sich nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern genauso in der Entgeltpolitik widerspiegelt. Lange Moment galt die Branche als Vorbild für hohe Löhne und starke Sozialleistungen, doch die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen ein anderes Bild. Das durchschnittliche Brutto- Gehalt lag im Jahr 2025 bei rund 82.700 Euro. Dieser Wert ist ein historischer Tiefpunkt seit der Coronapandemie, wobei die Entwicklung vor allem durch das Wegfallen des Coronabonus und die Kürzung von Leistungszuschlägen getrieben wird. Während die Grundgehälter stabil blieben,sanken die sogenannten Zielbezüge, die Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Schichtzulagen enthalten, deutlich. Experten betonen, dass die Vergütungsentwicklung immer stärker vom jeweiligen Marktumfeld geprägt ist, was in der aktuellen Absatzkrise der Hersteller zu spüren ist.

Die Unterschiede zwischen verschiedenen Berufsgruppen und Erfahrungsstufen werden zunehmend größer. Für Berufseinsteiger,insbesondere in den Bereichen Finanzen und Buchhaltung, bedeutet dies einen gravierenden Einbruch der Perspektiven. Akademische Neueinsteiger, die früher mit attraktiven Startgehältern lockten, sehen sich nun mit Zielgehältern konfrontieren,die um 14 Prozent niedriger sind als noch vor einigen Jahren. Ähnlich verhält es sich bei leitenden Facharbeitern in der Buchhaltung, deren Mediangehalt inklusive Boni auf knapp 76.000 Euro gesunken ist. Im Vergleich dazu haben sich die Grundgehälter für diese Gruppe in anderen Bereichen wie der Logistik sogar erhöht,was auf einen strukturellen Wandel der Nachfrage nach bestimmten Qualifikationen hindeutet. Die einstigen Puffer durch hohe Zulagen sind für viele Mitarbeiter ausgeblasen,was die wirtschaftliche Unsicherheit in der Belegschaft erhöht hat.

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Spannungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften

Die aktuellen Tarifverhandlungen zwischen der IG Metall und den Arbeitgeberverbänden verdeutlichen die tiefgreifenden Konflikte in der Branche. Die Gewerkschaft fordert für die 3,7 Millionen Beschäftigten im Bereich der Metall- und Elektroindustrie eine Lohnerhöhung von fünf Prozent bei einer einjährigen Laufzeit. Die Arbeitgeberseite, vertreten durch den Gesamtmetall, bietet hingegen nur eine Einmalzahlung an,die unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie eine Erhöhung von 1,3 Prozent zum Juli 2028. Zudem streben die Unternehmen eine Laufzeit von 26 Monaten an,was deutlich länger ist als die Forderung der IG Metall. Dieser Diskrepanz in den Laufzeiten und den Prozentsätzen liegt eine grundsätzliche strategische Differenz zugrunde. Die Arbeitgeber wollen langfristige Flexibilität und Kostensenkungen, während die Arbeitnehmer ihre Kaufkraft und die traditionelle 35-Stunden-Woche verteidigen wollen.

Volkswagen steht im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzungen,da das Unternehmen separat über einen Haustarifvertrag verhandelt und siCh von den flächentariflichen Lösungen abgrenzen möchte. Die Konzernführung von Volkswagen hat weitreichende Forderungen in die Gespräche eingebracht. Neben Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028 soll die Arbeitszeit verlängert werden, ohne dass dies zu einem entsprechenden Entgeltausgleich führt. Dies wäre ein historischer Bruch mit der 35-Stunden-Woche, für die in den 1980er Jahren heftige Streiks geführt wurden. Zusätzlich sollen Zusatzzahlungen und Zulagen gestrichen werden. Diese Forderungen gelten als extrem hart und haben in der Belegschaft sowie in der Öffentlichkeit auf starke Ablehnung gestoßen. Die Gewerkschaft warnt vor einem Abschied von den sozialen Standards, die lange Moment das Image der deutschen Autoindustrie geprägt haben.

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Strukturelle Veränderungen und internationale Vergleiche

Die Gehaltsstrukturen in der Autoindustrie sind regional und betriebswirtschaftlich höchst unterschiedlich. In Baden-Württemberg lagen die Durchschnittsgehälter 2025 bei 89.000 Euro,was deutlich über dem Bundesschnitt von rund 82.700 Euro lag. Bei großen Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern waren es sogar mehr als 96.000 Euro. Porsche veröffentlichte kürzlich auf der Hauptversammlung, dass vierzig Prozent der Belegschaft mehr als 100.000 Euro brutto verdienen. Insgesamt über neuntausend Beschäftigte gehören dieser Gruppe an. Diese Daten zeigen, das der hohe Lohnniveau vor allem in den starken Regionen Süddeutschlands und in den Top-Unternehmen noch existent ist, während andere Teile der Branche unter Druck geraten. Die Diskrepanz zwischen den hochbezahlten Entwicklern und Ingenieuren in Deutschland und den produzierenden Mitarbeitern in anderen Regionen wird sich warscheinlich weiter vergrößern, da die Produktion weiter ins Ausland verlagert wird.

Im internationalen Vergleich bleibt der Autobau zwar noch immer gut bezahlt,doch die Lücke zu anderen Branchen schließt sich langsam. Im Metall- und Elektrosektor verdienen Angestellte im Durchschnitt rund 10.000 Euro brutto weniger als im Autobau. Diese Differenz war in der Vergangenheit deutlich größer. Vergütungsexperten erklären, dass Lohnkürzungen die Beschäftigten häufig erst mit Verzögerung treffen, da Unternehmen nicht einfach im großen Stil umstrukturieren können. Um Gehälter signifikant zu senken,müssten entweder teurere durch billigere Beschäftigte ersetzt werden oder Tarifverträge gekündigt werden. Volkswagen hat dieses Risiko eingegangen und im Zuge seines Sparprogramms die Kündigung des Altvertrags angedroht. Für die Zukunft planen die Autounternehmen laut Daten von Korn Ferry für 2027 nur noch Gehaltssteigerungen inklusive Boni in Höhe von knapp 2,5 Prozent. Zum Vergleich: In der Chemie- und Konsumgüterbranche liegen die Pläne bei 3,0 bis 3,2 Prozent. Dies signalisiert, dass die Ära des schnellen Wachstums der Realeinkommen in der Autoindustrie vorerst beendet ist.