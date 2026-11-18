Ein interner Gehaltsleak enthüllt die hohen Löhne im FC Bayern München. Harry Kane führt die Liste an, während Upamecano und Davies neue Verträge mit Handgeldern erhielten.

Der FC Bayern München hat sich durch einen angeblichen Leak interner Gehaltslisten erneut in das Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit gestellt. Dabei wird deutlich, dass der englische Starstürmer Harry Kane das höchstdotierte Teammitglied der gesamten Bundesliga ist. Dieser Leckbericht unterstreicht nicht nur die finanzielle Dominanz des Rekordmeisters, sondern bietet auch detaillierte Einblicke in die aktuelle Lohnstruktur der Profimannschaft. Die Enthüllungen zeichnen das Bild eines Kaders, in dem mehrere Spieler auf einem extrem hohen finanziellen Niveau agieren.

Harry Kane als klarer Topverdiener

Hinter Harry Kane rangieren weitere absolute Topstars des Vereins auf einem ähnlichen finanziellen Niveau. Der Bericht deutet darauf hin, dass die Lohnkluft zu den unteren Rängen der Bezahlung zwar vorhanden ist, die Spitze jedoch von sehr wenigen, hochkarätigen Spielern dominiert wird. Diese Informationen stammen aus Quellen, die dem Sportmedium "Sportbild" vorliegen und die internen Verträge beleuchten. Die genauen Summen variieren je nach Vertragslaufzeit und Leistungsbereitschaft, aber die Struktur bleibt klar erkennbar.

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Neue Verträge mit Handgeld für Upamecano und Davies

Bei den Verteidigern Dayot Upamecano und Alphonso Davies gibt es spezifische Details zu ihren jüngsten Vertragsverlängerungen. Beide Spieler sollen für die Unterschrift unter ihre neuen Papiere ein Handgeld im zweistelligen Millionenbereich erhalten haben. Diese massive finanzielle Zuwendung unterstreicht die Dringlichkeit, die Schlüsselspieler langfristig an die Säbener Straße zu binden. Es handelt sich dabei um erhebliche Summen, die die Marktwerte dieser beiden Leistungsträger deutlich widerspiegeln. Die Vereinbarung soll sicherstellen, dass die Defensivachsen über viele Jahre hinaus stabil bleiben.

Lohnentwicklung bei Joshua Kimmich und Jamal Musiala

Die Gehaltsentwicklung von Joshua Kimmich wurde ebenfalls beleuchtet. Der österreichische Dauerläufer soll früher etwa 19 Millionen Euro im Jahr verdient haben. Im Zuge der jüngsten Vertragsverlängerung verzichtete er auf zusätzliche Gehaltserhöhungen, um dem Verein flexibel zu bleiben. Nun kassiert er jährlich zwölf Millionen Euro, was einem Plus von drei Millionen Euro im Vergleich zur alten Vereinbarung entspricht. Gleichzeitig wird berichtet, dass Spieler wie Jamal Musiala und Leroy Sane jeweils 14 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Sollte der FC Bayern den Vertrag mit Jamal Musiala vorzeitig verlängern, würde dieser in der internen Rangliste einen erheblichen Sprung nach oben machen.

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Gehälter im unteren Drittel und Abgänge

Nicht nur die Stars werden in den Dokumenten genannt, sondern auch die finanziellen Verhältnisse im unteren Bereich. Der von Galatasaray Istanbul verpflichtete Franzose, der sich an der Säbener Straße nie durchsetzen konnte, verdient demnach drei Millionen Euro im Jahr. Das bestätigt die hohe Valorisierung selbst für Spieler, die den großen Durchbruch nicht schafften. Im Torhüterbereich landet Sven Ulreich als Nummer 3 auf der Liste. Innerhalb eines Jahres fließen hier immerhin eine Million Euro zu seinem Konto.

Tabellenende und Jungtalente im Fokus

Den Abschluss der öffentlichen Namensnennungen bilden die jungen Talente des Vereins. Bara Sapoko Ndiaye, Tim Binder und David Santos Daibler runden die Liste ab. Das Trio verdient jeweils eine halbe Million Euro pro Jahr. Diese Gehaltsstruktur zeigt, dass der FC Bayern München auch bei der Förderung der eigenen Jugend finanziell investiert. Die Spannbreite von über 14 Millionen Euro bis hinunter zu 500.000 Euro veranschaulicht die komplexe Ökonomie des Profifußballs auf höchstem Niveau. Der Verein bleibt trotz dieser Details der wirtschaftlich stärkste Klub in der deutschen Liga.