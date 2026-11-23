Der Gehaltsreport 2026 zeigt: Während Gehälter in Cybersecurity steigen, geraten Einsteiger im Cloud Computing unter Druck. Wer durch KI gewinnt – und wer verliert.

Wo winken in KI-Zeiten noch hohe Gehälter?nicht gäbe? Der 33-­Jährige zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung, jedenfalls etwas anderes. Beim Onlinehändler AM Quality, der insbesondere Matratzen vertreibt, kümmert sich Weißkopp um die Automatisierung: Vor Kurzem hat er zum Beispiel ein Programm entwickelt, das die Angebote seiner Firma auf Amazon eigenständig prüft und pflegt – und automatisch mit dem dortigen Kundenservice chattet, wenn es irgendwo hakt.

Automation Engineer lautet Weißkopps Jobtitel. Eine Stelle, die noch vor ein paar Jahren für jemanden wie ihn undenkbar gewesen wäre. Weißkopp kommt nicht aus der Informatik. Er hat Betriebswirtschaft studiert.

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Doch weder im Marketing noch im Vertrieb wurde er glücklich. Also wagte er vor dreieinhalb Jahren einen beruflichen Neustart – beginnend mit einem Crashkurs im Programmieren.

„Da wargerade auf den Markt gekommen“, erinnert sich Weißkopp. Schnell merkte er, welche Chance ihm die KI bietet: „Inzwischen braucht man kein Informatikstudium mehr, um Tools zu bauen“, sagt er. Dafür genügen heute ein technisches Grundverständnis, ein Gespür fürs Prompten, ein bisschen Freude am Ausprobieren. Natürlich brauche es weiter IT-Spezialisten, sagt Weißkopp.

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Um eine komplexe Softwarearchitektur zu bauen, zu skalieren und dauerhaft sicher zu betreiben, reichen seine Kenntnisse nicht. Aber dafür bringt er etwas anderes mit: seine betriebswirtschaftliche Perspektive. Er versteht, wie ein Unternehmen Geld verdient, wo sich Margen steigern und Kosten senken lassen. Er kennt die Kundenbedürfnisse, die Prozesse im Marketing, die Logik im Vertrieb.

„Dieses breitere Wissen kann an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie ein Vorteil sein“, sagt Weißkopp. Es ist die große Frage, die fast alle Beschäftigten umtreibt: Wie verändert KI den Arbeitsmarkt und damit die Chance auf gute Jobs und ordentliche Gehälter?

Philipp Riedel, Deutschland-Chef des Personaldienstleisters YER, der insbesondere auf die Vermittlung von IT-Fachkräften spezialisiert ist, bringt es auf eine einfache Formel: „Entscheidend ist, ob jemand KI nutzt, um die eigene Arbeit zu beschleunigen – oder ob seine bisherigen Aufgaben durch KI ersetzt werden können.

“ Um zur ersten Gruppe zu gehören und damit zu jenen, die nicht durch die Maschine zu ersetzen sind, sieht Riedel zwei Wege: in die Breite oder in die Tiefe. Der eine führt über Branchenwissen, ­Projektleitungserfahrung, Geschäftsverständnis. Es ist der Weg, den Weißkopp eingeschlagen hat. Der andere über die Spezialisierung auf Felder, in denen Fachkräfte knapp bleiben.

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„Der IT-Jobmarkt bricht nicht ein, er wird nur deutlich selektiver“, sagt Riedel. Entscheidend ist, ob jemand KI nutzt, um die eigene Arbeit zu beschleunigen – oder ob seine bisherigen Aufgaben durch KI ersetzt werden können. KI-Profis seien aktuell sehr begehrt: all jene Menschen, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen und bereits erfolgreich KI-Anwendungen in Unternehmen eingeführt haben.

Zudem sind Spezialisten für IT-Sicherheit für Arbeitgeber interessant, weil Unternehmen ihre zunehmend komplexen Systeme vor Angriffen schützen und zugleich immer strengere Sicherheitsvorgaben erfüllen müssen. Das zeigt sich auch in der Gehaltsentwicklung: Die sogenannten Zielbezüge – also die Gesamtvergütung inklusive Boni bei vollständiger Erreichung der Ziele – sind für Manager in der Cybersecurity in diesem Jahr um sieben Prozent gestiegen, für Berufseinsteiger sogar um acht Prozent. Im Cloud Computing dagegen, wo sich viele Routineaufgaben automatisieren lassen, gehen die Gehälter deutlich zurück.

Das mittlere Grundgehalt von Berufseinsteigern im Cloud Computing liegt heute knapp ein Fünftel niedriger als im vergangenen Jahr. Das sind Ergebnisse aus dem jährlichen Gehaltsreport, den die Personalberatung Korn Ferry anhand von circa 400.000 realen Gehaltsdatensätzen aus mehr als 800 Konzernen und mittelständischen Unternehmen exklusiv für die WirtschaftsWoche erstellt. Die Gehälter für IT-Fach- und Führungskräfte entwickeln sich in verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich: In Pharmaunternehmen gingen sie zuletzt zum Teil deutlich zurück – in anderen Industriezweigen sind sie dafür gestiegen.