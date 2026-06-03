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Gehaltsreport BBL: Der FC Bayern stellt den Maßstab dar

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Gehaltsreport BBL: Der FC Bayern stellt den Maßstab dar
FC BayernBasketball-BundesligaGehaltsreport
📆03/06/2026 10:05:00
📰BILD_Sport
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Der FC Bayern ist der größte Verdiener in der Basketball-Bundesliga, aber auch andere Vereine wie Alba Berlin und Ratiopharm Ulm zahlen ihre Spieler gut. Die Gehälter der Spieler variieren stark, von knapp über 100 000 Euro bei Ibi Watson bis über eine Million Euro bei Andreas Obst und Vladimir Lucic.

Der FC Bayern stellt in der Basketball-Bundesliga den Maßstab dar, was die Gehälter der Spieler angeht. Die Spitzenverdiener wie Andreas Obst und Vladimir Lucic verdienen deutlich über eine Million Euro im Jahr.

Im Gegensatz dazu stehen die Löhne bei Play-off-Widersacher Bamberg, wo die besten Spieler wie Ibi Watson knapp über 100 000 Euro netto verdienen. Die Vereine nutzen viele Tricks, um die Gehälter aufzubessern, wie zum Beispiel die Vergabe von Autos und Wohnungen. Die Spieler bekommen auch oft Tankkarten und WLAN in ihren Wohnungen angeboten. Die meisten Spieler unterschreiben für eine Saison, aber einige bleiben in Deutschland und melden sich dann arbeitssuchend.

Der Markt an deutschen Profis ist heiß umkämpft, da in der BBL die 6+6-Regel gilt, die mindestens sechs Deutsche in einem 12-Mann-Kader vorsieht

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FC Bayern Basketball-Bundesliga Gehaltsreport Andreas Obst Vladimir Lucic Ibi Watson

 

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