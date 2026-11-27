Eigentlich müssen zwei der fünf Mitglieder des Kontrollgremiums aus der Opposition kommen. Die einzige Oppositionsfraktion im neuen Schweriner Landtag ist die AfD.

Eigentlich müssen zwei der fünf Mitglieder des Kontrollgremiums aus der Opposition kommen. Die einzige Opposition sfraktion im neuen Schweriner Landtag ist die AfD. Schwerin - Das Parlamentarische Kontrollgremium des Schweriner Landtags für die Überwachung des Verfassungsschutzes könnte künftig ausschließlich mit Politikern der Regierungsparteien besetzt sein.

Darauf deuten Äußerungen aus den Fraktionen hin, über die zuerst der NDR berichtete. Die einzige Oppositionskraft im Landtag ist die AfD. Das Parlamentarische Kontrollgremium besteht laut Gesetz aus fünf Mitgliedern.

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"Zwei davon sollen der Opposition angehören", erklärte ein Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. "Fakt ist aber auch: Diese Mitglieder werden nicht bestimmt, sondern gewählt. Das bedeutet, sie brauchen eine Mehrheit.