Deutschlands Behörden haben in einer verdeckten Nachtaktion 32 afghanische Verurteilte wegen Mord, Kindersexmissbrauch, Vergewaltigung, Erpressung und Drogenschmuggel aus Leipzig/Halle nach Kabul abgeschoben. Innenminister Dobrindt betont die Sicherheitsvorteile, während Kritiker Menschenrechtsbedenken äußern.

In einer geheimen Operation hat die deutsche Bundesregierung erneut 32 afghanische Staatsangehörige, die wegen besonders schweren Delikten in Deutschland verurteilt wurden, in ihr Herkunftsland überstellt.

Die Abschiebung wurde in der Nacht vom Flughafen Leipzig/Halle aus durchgeführt; die Chartermaschine hob heimlich ab und steuerte Kurs Kabul. An Bord befanden sich ausschließlich Männer, denen von den Justizbehörden nachgewiesene Straftaten wie Mord, sexuelle Gewalt an Kindern, Vergewaltigung, räuberische Erpressung sowie groß angelegte Drogengeschäfte angelastet werden. Die Transportlogistik wurde von den Landesbehörden von Niedersachsen, Baden‑Württemberg, Bayern, Nordrhein‑Westfalen und Schleswig‑Holstein koordiniert, die die Beschlüsse für die Ausreise der Haftenten nach langwierigen Verfahren gestellt hatten.

Die Bundespolizei übernahm die eigentliche Umsetzung des Flugs, wobei mehrere Beamte den Vorgang vor Ort begleiteten und die Sicherheit des Geschehens gewährleisteten. Nach der Landung in Kabul wurden die 32 Gefangenen an die dortigen Sicherheitsbehörden übergeben, die die Weiterverfolgung der Fälle übernehmen sollen.

Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU kommentierte die Maßnahme gegenüber den Medien und betonte, dass die Abschiebung ein Ausdruck der konsequenten Durchsetzung des deutschen Bleiberecht‑Prinzips sei: Wer das Land durch schwerwiegende Straftaten missbraucht, habe keinen Anspruch mehr auf Schutz und müsste zurückkehren. Dobrindt unterstrich, dass die deutsche Sicherheit gestärkt werde, wenn gefährliche Kriminelle das Land verlassen, und dass die Politik die Abschiebungen nach Afghanistan weiter vorantreiben werde, um ein klares Signal zu setzen.

Mit diesem Flugbefehl erhöht sich die Gesamtzahl der seit Jahresbeginn 2024 aus Deutschland nach Afghanistan überstellten Straftäter auf 188 Personen. Das Vorgehen wurde von Regierungsstellen als notwendig erachtet, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtsstaatlichkeit zu stärken und das Prinzip der Strafverfolgung nicht zu untergraben. Kritiker bemängeln jedoch die fehlende Transparenz der Operation und weisen auf mögliche Menschenrechtsrisiken hin, die mit der Rückführung in ein Land verbunden sind, in dem das Justizsystem unter starkem politischen Einfluss steht.

Die Debatte bleibt daher offen, während die Behörden zugleich betonen, dass alle rechtlichen Vorgaben eingehalten und internationale Verpflichtungen beachtet wurden. Die Abschiebungsflüge werden laut offizieller Angaben regelmäßig durchgeführt, wobei ein spezieller Bus nach Mitternacht auf dem Rollfeld von Leipzig/Halle bereitsteht, um die zu deportierenden Personen zu transportieren, bevor das Flugzeug am frühen Morgen in Richtung Kabul abhebt





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