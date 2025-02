Geheime Anfänge: Die Liebesgeschichte von Rob Gronkowski und Camille Kostek

Camille Kostek enthüllt die geheimen Anfänge ihrer Beziehung mit NFL-Legende Rob Gronkowski, die während seiner Zeit als Spieler bei den New England Patriots begann. Das Paar musste sich heimlich treffen, da es den Cheerleadern verboten war, mit den Spielern auszugehen. Kostek und Gronkowski feierten ihren ersten Super Bowl-Sieg gemeinsam mit den Tampa Buccaneers 2021 und Gronkowski ist seit 2022 endgültig aus der NFL zurückgetreten.

Camille Kostek (32), als Model unter anderem für das US-Magazin Sport s Illustrated bekannt, enthüllte, wie ihre Beziehung mit NFL -Legende Rob Gronkowski (35) begann. Am Rande des Super Bowl s in New Orleans erzählte die US-Amerikanerin der Zeitung „New York Post“, dass ihre ersten Treffen eine regelrechte Undercover-Mission waren.

„Unser erstes Date war sehr geheim, weil ich Cheerleaderin bei den New England Patriots war und es nicht erlaubt war, mit den Spielern auszugehen, aber ich war ein böses Mädchen“, erinnerte sich Kostek. „Wir gingen ins Kino im Patriot Place auf die besseren Plätze und mit hochgezogenen Kapuzenpullis.“ Kostek und Gronkowski hatten sich ursprünglich 2013 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung kennengelernt, als Gronkowski im dritten Jahr bei den New England Patriots spielte. Kostek trat im selben Jahr der Cheerleader-Truppe der Patriots bei und gehörte zwei Saisons lang zum Team. 2015 machten Gronkowski und Kostek ihre Beziehung öffentlich. Gronkowski begann 2010 seine NFL-Karriere in New England, gewann drei Super Bowls an der Seite seines guten Freundes, Star-Quarterback Tom Brady (47). Nach der Saison 2018 gab Gronkowski sein Karriereende bekannt. 2020 kam er jedoch zurück und spielte, wie Brady, bei den Tampa Buccaneers. Gemeinsam feierten sie im Jahr 2021 gegen den amtierenden Meister Kansas City Chiefs einen weiteren Super-Bowl-Triumph (31:9). Zum ersten Mal in der Geschichte spielte eine Mannschaft das Finale in ihrem eigenen Stadion. Nach einer weiteren Saison bei den Buccaneers war für Gronkowski endgültig Schluss. Am 21. Juni 2022 verkündete er erneut sein Karriereende und genießt seither die Zeit mit seiner Camille noch intensiver. Ein erneutes Comeback schließt er aus: „Ich bin glücklich im Ruhestand. Ich nehme immer noch an Wettkämpfen teil und ich gewinne immer noch, also muss ich nicht einmal zum Football zurückkehren“, sagte Gronkowski.





