Geheime Selenskyj-Reise nach Berlin: Massive Polizeipräsenz und Verkehrseinschränkungen

Präsident Selenskyj trifft in Berlin zu einem geheimen Treffen mit Bundeskanzler Merz ein. 3400 Beamte sichern die Stadt ab, während der Verkehr im Regierungsviertel stark beeinträchtigt ist.

Die deutsche Hauptstadt ist an diesem Dienstag von einer außergewöhnlichen Sicherheitsoperation umgeben. Präsident Selenskyj hat einen unangekündigten Besuch in Berlin absolviert, der zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr und zu massiven Polizei aktionen geführt hat. Der Besuch stand im Rahmen einer Konferenz mit hochrangigen Gästen, für die umfassende Vorkehrungen getroffen wurden. Rund 3400 Polizisten sind zusätzlich im Einsatz, wobei Unterstützung aus fast ganz Deutschland anrückte.

Sicherheitsmaßnahmen und offizielle Bestätigung

Der Besuch von Selenskyj war vorher nicht öffentlich angekündigt worden und unterliegt einer der höchsten Sicherheitseinstufungen. Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU gab die Begegnung am Morgen während eines wirtschaftspolitischen Frühlings des Industrie- und Handelskammer (IHK) bekannt. Er bestätigte den Termin in seiner Rede mit den Worten, dass Selenskyj gleich über Mittag wieder bei ihm sei. Gegen 12.30 Uhr teilte die Berliner Polizei mit, dass die beiden Staatschefs auf dem Weg zum Bundeskanzleramt waren.

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Die Sicherheitsvorkehrungen waren im Vorfeld massiv ausgebaut worden. Teile des Regierungsviertels wurden bereits seit dem Morgen gesperrt, wo bewaffnete Polizisten an den Absperrgittern postiert waren. Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei sicherten die Umgebung mit Scharfschützen. Die Polizei sprach bereits am Montag von mehreren Staatsgästen, die zur Berlin Security Conference im Andel's Hotel an der Landsberger Allee erwartet wurden. Mehr als 140 Redner sollen auf der Konferenz auftreten.

Störer am Flughafen BER und im Luftraum

Laut Radioeins war auch der Hauptstadtflughafen BER betroffen. Bis 13 Uhr kam es am Airport und auf der Autobahn A113, die von Schönefeld in Richtung City führt, zu erheblichen Einschränkungen. Nach Angaben der Polizei betreffen die Sperrungen zudem die Wasserstraßen im Regierungsviertel und den Berliner Luftraum. Autofahrer mussten in der gesamten Hauptstadt mit Staus und Verkehrsbehinderungen rechnen.

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Verkehrsaufkommen und Umleitungsmaßnahmen

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) erklärte am Morgen, dass die Sperrungen neben dem Regierungsviertel konkret das Hotel Waldorf Astoria in der City West betreffen. Der Bereich umfasst die Hardenbergstraße, Budapester Straße, Kantstraße und den Breitscheidplatz. Alle Buslinien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wurden vom Hardenbergplatz verlegt. Zudem fahren die Buslinien 100, 200, 204, 249 und M46 wegen eines Polizeieinsatzes nicht am S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten.

Auch die Linien M45, 245 und 110 halten dort nicht an. Betroffen ist ebenfalls der Bereich Storkower Straße und Landsberger Allee in Lichtenberg. Die Tramlinien M5, M6, M8 und 18 halten von 15 bis 17 Uhr nicht an der Haltestelle S Landsberger Allee. Ferner soll die U-Bahnlinie U5 zeitweise nicht am Bahnhof Bundestag halten. Auf den S-Bahnlinien S41, S42, S8 und S85 ist zwischen Ostkreuz und Greifswalder Straße ebenso mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Am Nachmittag verkehren die Linien S41 und S42 nur im Zehn-Minuten-Takt.

Politische Akteure und Konferenzstruktur

Den Kongress leitet die Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), die auch Präsidentin der Konferenz ist. Eröffnet wird die Veranstaltung am Dienstag vom litauischen Präsidenten Gitanas Nausėda. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird am Mittwoch den zweiten Konferenztag eröffnen. Auf der Bühne stehen außerdem der litauische Außenminister Kęstutis Budrys, Staatsminister im Auswärtigen Amt Florian Hahn sowie EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius.

Neben der Politik kommen Rüstungsvertreter, Militärfachleute und Wissenschaftler zusammen. Aus der Industrie sprechen unter anderem Airbus-Verteidigungschef Michael Schoellhorn, Siemens-Vorstand Cedrik Neike und MBDA-Vorstand Guido Brendler. Aus der NATO-Reihe sind der US-Botschafter Matthew Whitaker, der frühere US-General Frederick Benjamin Hodges und der Oberbefehlshaber des Joint Force Command Brunssum, General Ingo Gerhartz, angekündigt. Die Teilnehmenden diskutieren über militärische Bedrohungen, die Abwehr russischer Einflussnahme und die sicherheitspolitische Lage in Europa.