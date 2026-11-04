Untersuchungen decken einen umstrittenen deutschen Friedensfahrplan für die Ukraine auf, der UN-Verwaltung und Referenden vorsieht. Diplomat Martin Nissen und hochrangige Vertreter diskutieren die Initiative.

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj (48 Jahre alt) traf am vergangenen Dienstag in der deutschen Hauptstadt Berlin ein, um sich mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70 Jahre, CDU) zu Gesprächen zusammenzusetzen. Im Fokus der Unterredungen standen dringend benötigte Waffenlieferungen sowie umfassende finanzielle Unterstützung für Kiew. Die beiden Staatsoberhäupter betonten dabei die dringende Notwendigkeit, einen langfristigen und stabilen Friedensplan für die Ukraine zu entwickeln, der die aktuelle Krisensituation nachhaltig beendet.

Geheimer Friedensfahrplan mit UN-Verwaltung

Journalistische Recherchen haben einen brisanten und bislang unbekannten Friedensfahrplan mit dem Titel "Agriculture needs peace" (Landwirtschaft braucht Frieden) ans Licht gebracht. Dieses Dokument stammt ursprünglich aus dem Jahr 2024 und skizziert einen radikalen Ansatz zur Lösung des Konflikts. Der Kern des Vorschlags sieht vor, dass die stark umkämpften Gebiete im Osten der Ukraine für einen Zeitraum von fünf Jahren unter die direkte Verwaltung der Vereinten Nationen gestellt werden sollen.

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Nach Ablauf dieser fünfjährigen Phase unter internationaler Aufsicht sollen die betroffenen Bevölkerungen in freien und allgemeinen Volksabstimmungen entscheiden. Bei diesen Abstimmungen hätten die Menschen die Möglichkeit, verbindlich festzulegen, ob die jeweiligen Regionen künftig zur Ukraine oder zu Russland gehören wollen. Dieser Mechanismus sollte als letzter Schritt vor der endgültigen Grenzziehung dienen und der Bevölkerung Selbstbestimmung garantieren.

Urheber ist der deutsche Diplomat Martin Nissen

Die Verantwortung für die Erstellung dieses Papiers liegt beim 68 Jahre alten deutschen Top-Diplomaten Martin Nissen. Zu jenem Zeitpunkt war Nissen an der deutschen Botschaft in der Ukraine mit Aufgaben im Bereich Landwirtschaft betraut. Heute lebt er in den Ruhestand in seiner Heimat. Auf direkte Konfrontation mit den veröffentlichten Unterlagen bestätigt er die Urheberschaft selbstbewusst. Er erklärte gegenüber den recherchierenden Journalisten: "Sie haben recht. Mit diesen vier Fingern habe ich die Roadmap getippt." Dabei zeigte er demonstrativ vier Finger seiner Hände.

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Nissen berichtete zudem von intensiven Kontakten zum russischen UN-Diplomaten Wladimir Kusnezow (69 Jahre alt). Ein entscheidendes Treffen zwischen den beiden Parteigängern fand am 1. August 2024 statt. In den aufgezeichneten Notizen der Roadmap hält Nissen fest, dass die klare Botschaft aus diesem Gespräch darin bestand, dass Russland grundsätzlich bereit war, in Verhandlungen einzutreten. Kusnezow habe versichert, dass die Gespräche bereits mit der Arbeitsebene im russischen Außenministerium und im Kreml abgestimmt seien.

Politische Distanzierung der Bundesregierung

Die politischen Reaktionen auf die Enthüllungen kamen zügig und deutlich. Das Auswärtige Amt erklärte auf Nachfrage der Medien, dass etwaige Gespräche über eine "Roadmap Landwirtschaft für den Frieden" weder im Auftrag noch in Abstimmung mit der deutschen Regierung erfolgt seien. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (74 Jahre) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (66 Jahre, SPD) distanzierten sich öffentlich von der Initiative. Pistorius bezeichnete die Pläne ausdrücklich als "privater Initiative" des Diplomaten.

Interessanterweise soll auch die diplomatische Vertretung der USA in Moskau in diese Überlegungen eingeweiht gewesen sein. Nissen gab an, die amerikanische Botschaft informiert zu haben. Sein Papier sei daraufhin an die Regierung in Washington weitergeleitet worden. Laut den Aufzeichnungen der Roadmap hätten die amerikanischen Diplomaten seine Ideen dabei "sehr unterstützt". Eine offizielle Bestätigung dieses US-Engagements liegt jedoch nicht vor.

Vergangenheit und aktuelle Einschätzung des Plans

Historische Bezüge werden durch ein vertrauliches Vermerk vom 19. September 2024 hergestellt, das die Journalisten einsehen konnten. Darin heißt es, dass Unterhändler Kusnezow mitgeteilt habe, dass Gespräche mit dem deutschen Botschafter unerwünscht seien, da dieser auf einer "schwarzen Liste" stehe. Mit anderen Mitarbeitern der Botschaft könne man jedoch sprechen. Dies steht im Kontrast zum letzten persönlichen Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (68 Jahre alt) und Russlands Präsident Wladimir Putin (74 Jahre) am 15. Februar 2022 im Kreml in Moskau, das neun Tage vor Beginn des russischen Großangriffs stattfand.

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Trotz der politischen Distanzierung der aktuellen Regierung bleibt Martin Nissen von der Tauglichkeit seines Konzepts überzeugt. Der Plan sieht neben der UN-Verwaltung auch Verhandlungen über Truppenrückzug, Sicherheitsgarantien, Gefangenenaustausch und Wiederaufbau vor. Nissen betonte in seinem Interview, dass er sich wünsche, dass die Initiative "Landwirtschaft für Frieden" noch einmal von allen Seiten mit Wohlwollen geprüft werde. Für ihn ist die Anstrengung zur Rettung jedes Lebens wert, das durch den Krieg in Gefahr ist.