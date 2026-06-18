Lena Headey, die viele als Cersei Lannister aus der HBO-Serie Game of Thrones kennen, hatte eine Rolle in Thor: Love and Thunder, aber ihre Szenen wurden aus dem Film geschnitten. Headey erklärte, dass Regisseur Taika Waititi ursprünglich eine Hexengruppe für den Film entwickelt hatte.

Geheimer Marvel -Auftritt nach 4 Jahren enthüllt: Diese Rolle eines Game of Thrones-Stars wurde aus dem MCU geschnitten. Lena Headey , die vielen vor allem als Cersei Lannister aus der HBO-Serie Game of Thrones kennen, hatte eine Rolle in Thor: Love and Thunder inne.

Obwohl sie für den Marvel-Film vor der Kamera stand, schafften es ihre Szenen letztlich jedoch nicht in die Kinofassung. Zum Glück hat Headey inzwischen ein ziemlich gutes Bild davon gezeichnet, was uns bei ihrem Auftritt erwartet hätte. Headey erklärte, dass Regisseur Taika Waititi ursprünglich eine Hexengruppe für den Film entwickelt hatte. Gemeinsam mit Angus Sampson und Da'Vine Joy Randolph bildete sie ein ausgefallenes Trio.

Sie waren zu dritt und bildeten einen Hexenzirkel. Headey glaubt, dass die Absicht war, für diese Figuren einen Ort zu finden, an dem sie ihre eigenen Abenteuer erleben können. Es waren sie, Angus Sampson und Da'Vine Joy, also war das schon ein ziemlich verrücktes Trio. Lena Headey betrauert gestrichene Szene vor allem wegen Co-Star Da'Vine Joy Randolph, die für The Holdovers den Oscar als Beste Nebendarstellerin gewann.

Headey sagte, dass sie mit Randolph zusammenarbeitete und dass sie eine göttliche Freude war, mit ihr zu arbeiten. Sie waren Hexen und Headey begeisterte sich für die Zusammenarbeit mit Randolph. Headey glaubt, dass die Absicht war, für diese Figuren einen Ort zu finden, an dem sie ihre eigenen Abenteuer erleben können. Lena Headey hatte eine Rolle in Thor: Love and Thunder, aber ihre Szenen wurden aus dem Film geschnitten.

Headey erklärte, dass Regisseur Taika Waititi ursprünglich eine Hexengruppe für den Film entwickelt hatte. Gemeinsam mit Angus Sampson und Da'Vine Joy Randolph bildete sie ein ausgefallenes Trio. Sie waren zu dritt und bildeten einen Hexenzirkel. Headey glaubt, dass die Absicht war, für diese Figuren einen Ort zu finden, an dem sie ihre eigenen Abenteuer erleben können.

Es waren sie, Angus Sampson und Da'Vine Joy, also war das schon ein ziemlich verrücktes Trio. Lena Headey betrauert gestrichene Szene vor allem wegen Co-Star Da'Vine Joy Randolph, die für The Holdovers den Oscar als Beste Nebendarstellerin gewann. Headey sagte, dass sie mit Randolph zusammenarbeitete und dass sie eine göttliche Freude war, mit ihr zu arbeiten. Sie waren Hexen und Headey begeisterte sich für die Zusammenarbeit mit Randolph.

Headey glaubt, dass die Absicht war, für diese Figuren einen Ort zu finden, an dem sie ihre eigenen Abenteuer erleben können





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lena Headey Game Of Thrones Thor: Love And Thunder Taika Waititi MCU Marvel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Rolle der Medien im ProfitennisIm Profitennis spielen Medienpräsenz und wirtschaftlicher Wert eine entscheidende Rolle. Die höchsten Einnahmen entstehen nicht nur durch Turniererfolge, sondern auch durch Sponsorenerlöse und Werbeverträge.

Read more »

Kevin James quälte sich für 'King of Queens'-Rolle – jetzt erobert die Kult-Serie Netflix'King of Queens' befindet sich seit Kurzem im Stream von Netflix und konnte schnell die Streaming-Charts erobern.

Read more »

'Good Daughtering': Bist du in der Rolle der guten Tochter gefangenTöchter kümmern sich. Sie erinnern, organisieren, vermitteln und sorgen dafür, dass familiäre Beziehungen funktionieren. Warum das so ist und wie Töchter sich aus der Rolle lösen können, erklärt die Autorin von 'Good Daughtering'.

Read more »

'Es gehen immer die Falschen': 'Sturm der Liebe'-Fans betrauern Serien-Aus dieser beliebten Rolle„Sturm der Liebe“-Fans verabschieden sich im Netz auf rührende Weise von einer der beliebtesten Rollen bei der ARD-Kultserie.

Read more »