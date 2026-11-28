Alex Marquez wurde von seinem Bruder Marc als Einziger in die MotoGP-Rücktrittspläne eingeweiht und musste anschließend über sieben Wochen lang die Klappe halten. Das fiel dem 30-Jährigen sehr schwer.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Die Marquez-Brüder Alex und Marc haben ein enges Verhältnis. Niemand war überrascht, als Multichampion Marc am Freitag im Rahmen seiner Rücktrittspressekonferenz in Valencia erzählte, er haben nur mit Alex über seine Pläne gesprochen. Das war aber keine Diskussion – Marcs Entschluss, seine glanzvolle Karriere nach dieser SaisonWährend nach der Verlautbarung von Marc jeder etwas darüber zu sagen hatte, drückte sich Alex um das Treffen mit den Medien – wegen Fieber, so die offizielle Begründung.

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Am Samstag war er glücklicherweise wieder gesund, qualifizierte sich für Startplatz 4 und beendete den Sprint mit 5,3 sec Rückstand aufAnschließend wurde Alex natürlich auch die Frage nach dem Abschied von Marc gestellt.