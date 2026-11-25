Recherchen zufolge schleusten Unternehmen in Singapur und Malaysia Nvidia-Prozessoren im Wert von Milliarden nach China, um das US-Embargo zu umgehen. Festnahmen in Singapur und der Einsatz von Firmenkonglomeraten wie Megaspeed und Novagate stehen im Mittelpunkt der Ermittlungen.

über Singapur und Malaysia und möglicherweise bis nach China zu schleusen. Das geht aus einer Recherche der französischen Tageszeitung Le Monde hervor. Dem Bericht zufolge wurden im Februar 2025 in Singapur der chinesische Geschäftsmann Li Ming sowie mehrere Staatsbürger aus Singapur festgenommen.

Die Festnahmen erfolgten in zwei voneinander unabhängigen Fällen, bei denen es um den Verdacht falscher Angaben über die tatsächlichen Empfänger von Servern mit Nvidia-Prozessoren geht.bezogen wurde, war demnach offiziell für Cloud-Dienstleister in Singapur bestimmt, bevor sie in das benachbarte Malaysia umgeleitet wurde. In mindestens einem Fall vermuten die Ermittler laut dem Bericht, dass die Systeme anschließend in ein weiteres Land – mutmaßlich China – weitergeleitet worden sein könnten.

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Laut Le Monde erwarb Megaspeed, ein in Singapur ansässiges Serververmietungsunternehmen mit Verbindungen zu Li, Alice Huang und Kang Wei, zwischen 2024 und 2025 Nvidia-Equipment im Wert von rund $4,6 Milliarden, darunter mindestens 136.000 KI-Prozessoren. Das Unternehmen avancierte zum größten Kunden von Nvidia in Südostasien und vermietete Rechenkapazitäten aus Rechenzentren außerhalb Chinas an große chinesische Internetkonzerne, darunter Im Jahr 2025 stellte Nvidia den Verkauf an Megaspeed für mehrere Monate ein, nachdem die US-Behörden Bedenken wegen Unregelmäßigkeiten bei den Lagerbeständen geäußert hatten.

In der Folge trat laut Le Monde ein neues Unternehmen namens Novagate auf, das denselben Geschäftsführer und dieselbe Kontaktadresse nutzt. Über seine malaysische Tochtergesellschaft kaufte Novagate in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 weiteres Equipment mit Nvidia-Chips im Wert von $300 Millionen. Der Bericht verweist zudem auf frühere Recherchen von Bloomberg, wonach 22 Dell-Server mit High-End-H100-Prozessoren, die ursprünglich für ein Cloud-Projekt in Singapur angeschafft worden waren, in Finanzierungsunterlagen als Vermögenswerte eines Rechenzentrums nahe Shanghai auftauchten.

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Bloomberg konnte die Geräte anhand von Seriennummern abgleichen. Darüber hinaus beschreibt Le Monde einen weiteren mutmaßlichen Umgehungsfall im Volumen von $2,5 Milliarden, in den Supermicro-Mitgründer Wally Liaw verwickelt sein soll. Dabei seien Server Berichten zufolge über Taiwan und Südostasien umgeleitet worden, bevor sie China erreichten. Das US-Handels- und das US-Justizministerium bestätigten im November, dass im Anschluss an eine 2024 eingeleitete Ausfuhrkontrollprüfung strafrechtliche Ermittlungen gegen Megaspeed laufen.

Die genaue Route der mutmaßlichen Lieferungen von Megaspeed nach China konnte bislang nicht rekonstruiert werden. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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