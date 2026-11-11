Geheimnisvoller Täter bei Lisas Entführung tot

In Altglietzen, Brandenburg, ist der 22-Jährige, der im Haus von 13-jähriger Lisa gefunden wurde, im Krankenhaus verendet. Ermittler klären noch die genauen Umstände der Entführung.

Der 22-Jährige, der im Haus in Altglietzen, Brandenburg, zusammen mit der gefesselten Leiche der 13-jährigen Schülerin Lisa gefunden wurde, ist laut BILD -Informationen im Berliner Krankenhaus verendet. Das Ereignis belastet die Ermittlungen, die bislang noch keine klaren Antworten auf die Entführungsmechanismen liefern.

Folgen für das Umfeld Lisas

Lisa verschwand am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule. Fünf Tage lang suchten Polizei, Familie und Öffentlichkeit nach ihr, bevor die Leiche am Sonntag in einem leer stehenden Haus entdeckt wurde. Die Entführungsumstände bleiben unklar, und die Ermittler rekonstruieren nun schrittweise die letzten Tage der Schülerin.

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Täterin Überwachung und Behandlung

Der 22-Jährige hatte sich zuvor mit einem Bolzenschussgerät schwerverletzt und wurde in ein Berliner Krankenhaus gebracht, wo er unter Polizeibewachung auf der Intensivstation behandelt wurde. Dort erlag er schließlich seinen Kopfverletzungen. Im Zusammenhang mit der entführten Schülerin wurden bereits Ermittlungen wegen des Verdachts auf Erwerb und Besitz von Kinderpornografie gegen ihn angestoßen, wobei etwa 900 mutmaßlich strafbare Dateien auf Datenträgern gefunden wurden.

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Rechtliche Vorgeschichte des Täters

Der junge Mann war bereits in Passau, Bayern, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz rechtskräftig verurteilt worden. Kurzzeitig wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen, jedoch richtete sich die Aufklärung der möglichen psychischen Erkrankung zurück. Die Frage, wie die Schülerin entführt wurde, bleibt offen, und die Ermittler versuchen, mehr Licht in die Vergangenheit der Toten zu bringen.