Weihnachten kann nicht früh genug kommen? Die passende Lego-Deko ist bei Amazon jetzt schon viel günstiger.

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Die Feiertage rücken näher und in den Supermärkten und Discountern stapeln sich schon Lebkuchen. Es gibt also keinen Grund, warum ich euch jetzt nicht auch schon den Lebkuchen AT-AT von Lego Star Wars ansehen solltet. Das weihnachtliche Set kostet bei Amazon aktuell nur 39,99 Euro (Der ungewöhnliche imperiale Läufer im Lebkuchen-Stil passt perfekt zu Weihnachten oder in die Adventszeit. Neben der köstlich aussehenden Außenhülle versteckt sich im Inneren ein kleiner Innenraum, mit Kamin und Weihnachtsstrümpfen.

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Die Beine können bewegt werden, um ihn in verschiedenen Positionen auszustellen. Ein echtes Highlight ist außerdem die Lebkuchen-Darth-Vader-Minifigur, die mit Zuckerstange und Lichtschwert ausgerüstet ist. Das Set für Baumeister ab zehn Jahren besteht aus 697 Teilen und ist 19 cm hoch, 23 cm lang und 10 cm breit.