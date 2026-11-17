Nach einer Operation sehen amerikanische Patienten menschliche Gesichter mit Katzenmerkmalen. Forscher vom Dartmouth College dokumentieren diese seltene Prosopometamorphopsie.

Einen 28-jährigen Mann aus dem Nordosten der USA verändert sich seine Gesichtswahrnehmung seit einer Gehirnoperation drastisch. In den Gesichtern anderer Menschen nimmt er plötzlich Merkmale seiner eigenen Katze Luna wahr. Diese seltsame Sinnesstörung hält an, obwohl die Behandlung eigentlich erfolgreich war und eine potenziell lebensbedrohliche Gefäßfehlbildung beseitigte.

Operation beseitigt Gefäßfehlbildung im Gehirn

Der Patient, in dem Bericht nur als Karl identifiziert, litt seit etwa zwei Jahren unter diesen ungewöhnlichen Symptomen. Der Auslöser war eine operative Entfernung einer arteriovenösen Malformation. Dabei handelte es sich um ein Knäuel fehlgebildeter Blutgefäße, das die Gefahr einer Hirnblutung in sich trug. Die Ärzte entfernten die angeborene Gefäßfehlbildung, doch seither erleben Karl und die Forscher eine neue Form der visuellen Verwirrung.

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Symptome dauern oft den gesamten Tag an

Die visuellen Halluzinationen sind extrem beständig und können mehrere Stunden andauern. Manchmal begleiten sie den Patienten sogar den ganzen Tag über. Die veränderten Merkmale sind dabei nicht starr, sondern nahtlos in die Gesichter integriert. Sie passen sich natürlich an, wenn sich der Blickwinkel oder die Entfernung zu den beobachteten Personen ändert. Manchmal tritt der Effekt sogar umgekehrt auf: Zuerst sieht er morgens einen Menschen, erkennt später aber menschliche Züge in seinem Haustier.

Forscher identifizieren seltene Form der Palinopsie

Ein Forscherteam des Dartmouth College und des Brigham and Women's Hospital in den USA hat den Fall analysiert. Die Mediziner stufen das Phänomen als eine Form der Prosopometamorphopsie ein. Dies ist eine Störung, bei der Patienten Gesichter verzerrt wahrnehmen. Experten ordnen das Ereignis zudem dem Begriff Palinopsie zu. Dieser beschreibt, dass etwas Gesehenes später erneut auftaucht oder in der Wahrnehmung bestehen bleibt. Die Störung zeigt, dass einzelne Merkmale aus dem Gedächtnis abgerufen werden und die aktuelle visuelle Verarbeitung beeinflussen.

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KI-Darstellung dokumentiert ungewöhnliche visuelle Wahrnehmung

Um besser zu verstehen, was Karl tatsächlich sieht, kollaborierten er und die Wissenschaftler an einer KI-generierten Darstellung. Diese Visualisierung sollte zeigen, wie die Vermischung von Tier- und Menschenmerkmalen für ihn aussieht. Die Forscherin Berenice Vaughn betonte die Bedeutung solcher Dokumente. Mithilfe von künstlicher Intelligenz könnten Betroffene ihre Störungen präziser beschreiben. Dies helfe der Wissenschaft, die Mechanismen besser zu untersuchen und Kontrollmöglichkeiten zu finden.

Vergleichbarer historischer Fall aus dem Jahr 1986

Die aktuellen Erkenntnisse erinnern die Forscher an einen Bericht aus dem Jahr 1986. Damals beschrieb man eine 58-jährige Frau, die nach einem Schlaganfall Gesichter mit tierischen Merkmalen wahrnahm. Im Bus sah sie die Gesichter von Passagieren wie den Pudel eines Mitreisenden. Diese Patientin hatte zudem Schwierigkeiten, bekannte Menschen wiederzuerkennen und erkannte ihre eigene Wohnung teilweise nicht mehr. Beide Fälle zeigen, dass Gesichter anders verarbeitet werden als andere visuelle Eindrücke.