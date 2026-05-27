Gehirnstruktur bei Vätern während der ersten sechs Monate nach der Geburt

Eine Forschungsstudie hat beobachtet, dass das Gehirn von Vätern sich umstrukturiert, um sich auf das Baby zu konzentrieren.

Eine Forschungsstudie hat bei biologischen Väter n während der ersten sechs Monate nach der Geburt des Babys beobachtet, dass das Gehirn sich umstrukturiert, um sich auf das Baby zu konzentrieren.

Das Team um Studienleiterin Negin Daneshnia untersuchte 25 Männer im Durchschnittsalter von 33 Jahren. 80 Prozent der Väter wurden erstmals Vater. In den ersten 24 Wochen nach der Geburt kamen sie sechsmal ins MRT. Der erste Scan erfolgte in der ersten Woche, der letzte nach 24 Wochen. Die Forscherinnen vermuten, dass neue Verantwortung, starke Gefühle und der Wunsch, ein guter Vater zu sein, die Hauptgründe für diese Veränderungen sind.

Besonders betroffene Hirnregionen sind jene, die mit Gefühlen, Mitgefühl und sozialem Verhalten zu tun haben. Je stärker die emotionale Bindung laut Fragebögen war, desto deutlicher zeigte sich diese Umstellung auch in den Scans. Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie ohne Kontrollgruppe, daher ist ein eindeutiger Beweis für die Ursache nicht möglich. Dennoch gilt die Untersuchung als aussagekräftig, weil dieselben Männer über sechs Monate mehrfach untersucht wurden. Kulturelle Faktoren, gleichgeschlechtliche Eltern oder Adoptivväter müssten weiter untersucht werden





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Gehirnstruktur Väter Geburt Emotionale Bindung Forschungsstudie

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