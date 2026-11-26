Schon lange haben die Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Gelingt im Landesduell gegen den Tabellenvorletzten Bietigheim kein Sieg, droht dem früheren Meister der Abstiegskampf.

Schon lange haben die Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Gelingt im Landesduell gegen den Tabellenvorletzten Bietigheim kein Sieg, droht dem früheren Meister der Abstiegskampf.

Mannheim - Der Trainerwechsel ist verpufft, die Mannschaft seit zwei Monaten sieglos: Bei den heftig abgestürzten Rhein-Neckar Löwen wird die Not immer größer - und damit auch der Druck. Nach zuletzt 2:12 Punkten aus sieben Spielen ohne Sieg steht der Mannheimer Handball-Bundesligist am Samstag im baden-württembergischen Landesderby gegen den Tabellenvorletzten SG BBM Bietigheim in der Bringschuld. Gelingt den Löwen erneut kein Erfolg, steckt der frühere zweimalige deutsche Meister endgültig im Abstiegskampf.

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Das hätte in Mannheim vor der Saison wohl niemand für möglich gehalten.