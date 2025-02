Geiseln berichten von Folter und Ausgehungertsein

Keith Siegel und Or Levy, zwei US-amerikanische Geiseln, die kürzlich von der Hamas freigelassen wurden, berichten von ihren traumatischen Erfahrungen in der Geiselhaft. Sie schildern Folter, Ausgehunger und die Angst vor dem Unbekannten.

Keith Siegel, ein 65-jähriger US-Staatsbürger, der während des Hamas -Angriffs im Oktober 2023 in Gaza gekidnappt wurde, sprach in einem Video, das vom Forum der Geisel-Familien veröffentlicht wurde, über seine traumatischen Erfahrungen. Er beschrieb, wie er ausgehungert und sowohl körperlich als auch emotional gefoltert wurde. Die Terroristen traten ihn, spuckten auf ihn und hielten ihn ohne Wasser gefangen.

Siegel forderte die sofortige Freilassung aller verbleibenden Geiseln, die in dunklen, kalten Tunneln in Gaza gefangen gehalten werden. Er verlieh Präsident Biden die Ehre, als Grund für seine Rückkehr nach Hause.Ein anderer kürzlich freigelassener Geisel, Or Levy, besuchte am Morgen den „Platz der Geiseln“ in Tel Aviv, einen Treffpunkt für Unterstützer der in den Gazastreifen verschleppten Menschen. Trotz des Widerstands seiner Familie und der Ärzte unternahm Levy den Besuch. Sein abgemagertes und blasses Aussehen nach seiner Freilassung löste in Israel Entsetzen aus. Levy erfuhr erst bei seiner Rückkehr nach Israel, dass seine Frau während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 getötet wurde. Er hatte seiner Frau in der Geiselhaft jeden Tag versprochen, für sie und ihren gemeinsamen drei Jahre alten Sohn stark zu bleiben.Die Mütter der kürzlich ebenfalls freigelassenen fünf Soldatinnen berichteten israelischen Medien, dass die Hamas die Israelinnen im Gazastreifen gezwungen habe, sich Videos anzusehen, die die Folter männlicher Geiseln zeigten. Die jüngsten Ereignisse haben die internationale Gemeinschaft erneut auf die kritische humanitäre Lage im Gazastreifen aufmerksam gemacht und die dringende Notwendigkeit für einen sofortigen und sicheren Rückmarsch aller Geiseln hervorgehoben.





