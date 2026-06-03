Geiselnehmer gibt auf: Polizei beendet dramatische Nacht in Dortmund

Ein Mann hatte auf herbeigerufene Polizeibeamte geschossen und sich mit seinen Kindern in einem Haus verschanzt. Die Polizei ging von einer Bedrohungslage aus, nicht von einer. Der Serbe war Vater von drei Töchtern, die sich möglicherweise mit ihm in der Wohnung aufhalten. Die Polizei verhandelte weiter mit dem Mann. Die Lage war statisch, aber ruhig. Der Mann stellte Forderungen an die Polizei, darunter die Kommunikation mit seinen Eltern.

Nach Gespräch mit seinen Eltern gab der Geiselnehmer auf. Mehr als acht Stunden lang herrschte Ausnahmezustand in der Wittbräucker Straße in Dortmund . Ein Mann hatte auf herbeigerufene Polizei beamte geschossen und sich mit seinen Kinder n in einem Haus verschanzt.

BILD rekonstruiert die dramatische Geisel-Nacht. Der Bereich um das Haus wurde weiträumig abgesperrt, Zahlreiche Rettungswagen wurden in der Nähe platziert. Schwer bewaffnete Beamte umstellten das Haus. Eine Verhandlungsgruppe begann mit Gesprächen, um den Vater zur Aufgabe zu bewegen.

Die Polizei ging von einer Bedrohungslage aus, nicht von einer. Der Serbe war Vater von drei Töchtern, die sich möglicherweise mit ihm in der Wohnung aufhalten. Die Polizei verhandelte weiter mit dem Mann. Die Lage war statisch, aber ruhig.

Der Mann stellte Forderungen an die Polizei, darunter die Kommunikation mit seinen Eltern. Offenbar konnte der Serbe jetzt mit seinen Eltern telefonieren. Aufatmen in der Wittbräucker Straße, der 51-Jährige verließ freiwillig seine Wohnung und stellte sich den Beamten. Die Kinder wurden wohlbehalten in der Wohnung zurückgelassen, wo sie von der Polizei angetroffen und bis zum Eintreffen des Jugendamtes der Stadt Dortmund betreut wurden.

Die Waffe wurde in der Wohnung sichergestellt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermittelten wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Eine Mordkommission wurde eingerichtet





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