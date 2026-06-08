Geissens: Neue Villa in Südfrankreich - Töchter dürfen nur noch tageweise kommen

Bei den Geissens gibt es einen Richtungswechsel im Hausbauprojekt. Während Robert und Carmen mit einem neuen Architekten ihre Mega-Villa in Südfrankreich planen, werden ihre Töchter Davina und Shania offenbar nicht als dauerhafte Bewohner einkalkuliert. Das führt zu Enttäuschung und deutet auf einen neuen Lebensabschnitt für die junge Generation hin.

In der aktuellen Folge der Reality-Serie Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie auf RTL + und RTL ZWEI steht eine wichtige Familie nentscheidung im Mittelpunkt: das neue Hausprojekt in Südfrankreich.

Während Robert und Carmen Geiss mit ihrem neuen Architekten Kurt Steurer die Planung für die rund 900 Quadratmeter große Mega-Villa vorantreiben, kommt es zu Spannungen mit ihren Töchtern Davina und Shania. Nach einem langen Konflikt mit ihrem vorherigen französischen Architekten kann das Ehepaar nun endlich ohne diesen den weiteren Bau selbst steuern. Für den Innenausbau reist die Familie gemeinsam nach Südtirol, wo sie Möbel, Böden und Badezimmer aussuchen.

Doch während die Eltern begeistert über Luxus-Bäder und Design diskutieren, fühlen sich die Töchter zunehmend ausgeschlossen. Als Davina vorsichtig andeutet, dass sie selbst auch in dem Haus leben möchte, macht Papa Robert unmissverständlich klar, dass sie nur noch tageweise nach Saint-Tropez kommen dürfen. Dies signalisiert, dass die neue Traumvilla offenbar nicht als dauerhafter Wohnsitz für die beiden jungen Frauen eingeplant ist. Davina äußert sich enttäuscht über den mangelnden Einfluss und fragt, warum sie überhaupt an der Reise teilnehmen.

Auch Shania hat wenig Hoffnung, dass ihre Meinung Gehör findet, und betont, dass sie lediglich ihre Eltern unterstützen, aber nicht entscheiden dürfen. Parallel dazu planen die Töchter bereits ihr eigenes Leben: Sie sprechen über renovierte Wohnungen und Immobilienprojekte in Monaco, wo sie mehr Mitspracherecht haben. Obwohl die Familie ein sehr enges Verhältnis pflegt, deutet sich damit ein neuer Lebensabschnitt an, in dem die Töchter aus dem elterlichen Nest ausziehen.

Die Frage bleibt, ob die Villa in Saint-Tropez der letzte große Familienpalast bleibt oder den Beginn einer eigenständigen Zukunft für Davina und Shania markiert. Robert Geiss scheint jedenfalls eine klare Vorstellung zu haben: Das Luxus-Nest ist für die Familie, aber die Töchter sind nicht als Dauerbewohnerinnen vorgesehen





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